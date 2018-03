Brake Anlässlich der Veranstaltungen rund um den Braker Maler, Schriftsteller und Ehrenbürger Georg von der Vring findet am Donnerstag, 22. März, ein Lesemarathon statt. „Die Wege Tausendundein“, Georg von der Vrings autobiografischer Roman, erschien erstmals 1955. Ein knappes halbes Jahrhundert später, im Jahre 2001, wurde aus Anlass der Gründung der „Georg-von-der-Vring-Gesellschaft“ in Brake, unter Federführung von Jörg Michael Henneberg und Christian von der Vring, eine Neuauflage herausgegeben.

Die Zuhörer können einen besonderen Tag genießen und auch mitgestalten. Eine Leseliste liegt in Haus „Borgstede & Becker“ aus. Es sind noch einige Plätze frei.

Anmeldungen unter Telefon 04401/6791 oder einfach direkt im Braker Schiffahrtsmuseum der oldenburgischen Unterweser, Breite Straße 9, in Brake. Die Veranstaltung richtet sich natürlich nicht nur an Leser, sondern vor allem auch an „Lauscher“. Zu genießen ist eine spannende Lesereise in das Brake der vorletzten Jahrhundertwende.

Vorgelesen wird in der Zeit von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.