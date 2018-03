Lesung aus „Spur im Hafen“

Brake Der Roman „Spur im Hafen“ des Braker Ehrenbürgers Georg von der Vring steht an diesem Donnerstag, 15. März, im Mittelpunkt. aus dem hintergründigen Kriminalroman aus dem Brake der 1850er Jahre wird Stefanie Trapp vorlesen. Beginn ist um 19 Uhr im Schiffahrtsmuseum der oldenburgischen Unterweser, Haus Borgstede & Becker, an der Breiten Straße 9 in Brake.

Der Roman „Spur im Hafen“ (1936), von der Vrings größter kommerzieller Erfolg, ist viel mehr als ein Krimi. Die zeitgeschichtlichen Hintergründe sind ebenso interessant wie die politischen Anspielungen. Es geht dabei um die Stadt und den alten Hafen Brake sowie um die nächtliche geheime Ausschiffung politisch unliebsamer Personen auf die damals britische Insel Helgoland.

Der Eintritt zu dieser Lesung beträgt zehn Euro, Schüler zahlen fünf Euro.