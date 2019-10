Brake Irgendwie erinnert das an Inspektor Columbo: Kommissar Weiland ist ein schrulliger und kantiger Zeitgenosse, der scheinbar wahllos unbequeme Fragen stellt – sowohl privater, als auch beruflicher Natur. Anderen erscheinen diese Fragen selten sinnvoll, sondern eher überflüssig und er sorgt mit seinen Marotten immer wieder für Unmut. Aber sind seine Fragen wirklich so sinnlos und überflüssig? Denn: Letztlich ist Johann Friedrich Weiland ein verdammt guter Kommissar mit einer hohen Erfolgsquote.

Am Donnerstag, 24. Oktober, liest der Schauspieler Wolfgang Marten ab 19 Uhr im Haus Borgstede & Becker aus dem Krimi „Weilands erster Fall“ vom Marcel Kruse. In diesem Fall ermittelt Weiland im eigenen Kollegenkreis. Dabei ist zunächst nicht klar, ob es überhaupt einen Fall gibt. Eigentlich sieht alles nach einem normalen Unfall aus. Aber Weiland wäre nicht Weiland, wenn er nicht auf seine eigene skurrile Art die Fährte aufnehmen würde. Dabei fällt der Verdacht auf einen unangenehmen Kollegen.

Der 1968 in Brake geborene Autor Marcel Kruse freut sich, sein erstes Buch in seiner Heimatstadt präsentieren zu können. Sein zweiter Weiland-Krimi ist bereits in Arbeit. Wolfgang Marten ist langjähriges Mitglied der Bremerhavener Theatergruppe Markant. Durch seine Stimme entsteht die Atmosphäre eines „Live-Hörbuchs“.

Karten für die Lesung gibt es im Vorverkauf im Schiffahrtsmuseum der oldenburgischen Unterweser sowie an der Abendkasse für 10 Euro. Eine Reservierung ist unter Telefon 04401/6791 möglich.