Brake In Helga Bürsters Familie wurde nie über das Thema gesprochen. Jetzt hat die 58-jährige Autorin aus Dötlingen (Landkreis Oldenburg) es recherchiert und aufgeschrieben. In ihrem neuen Roman „Luzies Erbe“ hat sie damit aber nicht nur in die Liebe ihrer Großeltern zum Thema gemacht, sondern auch die unzähliger Familien in den Jahren des Zweiten Weltkriegs: die Verbindungen zwischen Deutschen und Zwangsarbeitern; ein tausendfach verschwiegenes Kapitel deutscher Geschichte.

Auch Helga Bürsters Großvater war in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten und nach einer Zeit in einem der Emsland-Lager auf einen Hof bei Dötlingen gekommen, wo ihre Großmutter ihn kennenlernte. Zwei Töchter wurden geboren. Doch dieses Paar hatte Glück, seine Liebe blieb ohne Konsequenzen. Das war oft anders: Kriegsgefangene oder Fremdarbeiter wurden wegen des Kontakts zu deutschen Frauen oft hingerichtet, diese in Konzentrationslager gesteckt.

Am Mittwoch, 4. Dezember, liest Helga Bürster aus dem Familien-Roman, in dem Johanne sich nach dem Tod ihrer Großmutter Luzie auf die Suche nach der Familienbiografie macht. Beginn ist um 19 Uhr im Fischerhaus, Mitteldeichweg 34.

Mit ihrem neuen Roman ist die Schriftstellerin – die zuvor vor allem Krimis veröffentlicht hat – mittlerweile beim namhaften Insel Verlag gelandet, seit 1963 Teil des Suhrkamp Verlags. Für Veranstalterin und Gastgeberin Eleonore Gollenstede ist das ein Quantensprung für die Erfolgsautorin aus dem Oldenburger Land.

