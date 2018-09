Brake Es duftet herrlich nach Kaffee und Kuchen im Braker Schiffahrtsmuseum. Die Bühne wird hell erleuchtet und es erklingt eine fröhliche Musik. „Wo andere Urlaub machen, sind wir zu Haus. Denn wir sind Nordlichter. Wir sagen uns zu jeder Zeit nur ,Moin‘“. Das Lied „Nordlichter“ von Kaja Maß, Radiomoderatorin von Antenne Niedersachsen, dient hansenhansen als Einstimmung in seine erste Lesung aus seinem Buch „Zwei Möwen und ein halbes Hähnchen“. Er begründet die Wahl der Musik: „Als ich das Lied gehört habe, dachte ich direkt, das ist wie mein Buch. Eine Liebeserklärung an den Norden.“

Hansenhansens bürgerliche Name ist Klaus Hansen. Dieser habe ihn aber zu sehr an einen Versicherungsvertreter erinnert. Seinen Autorenname habe er seinem damaligen Englischlehrer zu verdanken, der aufgrund der schlechten Aussprache von Klaus Hansen nur kopfschüttelnd sagen konnte „Hansen Hansen“.

Der 71-Jährige ist in Pinneberg, Schleswig Holstein, geboren und aufgewachsen. Von dort aus fuhr er mit 16 Jahren das erste Mal zur See. Damals wollte er Kapitän werden und hat 1963 ein Praktikum als Messejunge absolviert. Von Hamburg über Amsterdam bis nach Bengasi in Libyen führte ihn seine Reise mit dem Dampfer „Blidum“. „Das ist immer noch ein Erlebnis, das tief in mir verwurzelt ist. Die Gerüche von Öl, Stahl vermischt mit Meeresluft haben meine Liebe zur See vertieft“, erinnert sich der 71-Jährige. Mit 18 Jahren lernte er damals seine erste Freundin, Rosemarie, kennen. Es sollte seine letzte Freundin bleiben, denn beide heirateten und bekamen einen gemeinsamen Sohn. In der Nähe von Hannover arbeitet die dreiköpfige Familie zusammen in der eigenen Werbeagentur. „Auf See war es zu rau. Ich bin eher bodenständig und wollte nicht ständig um die Weltgeschichte reisen“, begründet Hansen seinen beruflichen Werdegang.

Die Idee zum Buch sei im Urlaub an der Küste entstanden. Von der Idee bis zum fertigen Buch hat es ganze neun Jahre gedauert. „In dem Buch ist nicht alles nur Seemannsgarn, aber zu 80 Prozent“, schmunzelt der Autor. Dann beginnt er seine Kurzgeschichten über Piratenmöwen, Rollmöpse, Glotzquallen, Nutzschafe und vielen anderen skurrilen Charakteren vorzulesen. Alle Geschichten spielen entlang der Nordseeküste. Leider gebe es keine Geschichte, die Brake gewidmet sei. Hätte Hansen eher gewusst, dass seine erste Lesung hier stattfindet, dann wäre Brake sicherlich als Handlungsort dabei.

Passend zu den Geschichten werden Fotos an die Wand projiziert. Alle Bildmontagen hat Hansen selbst gemacht. Manche seien sehr aufwendig gewesen, teilweise habe er 30 Stunden benötigt. Nach zwei Stunden, mehren Geschichten und vielen Bildern ist die Lesung vorbei. Das Publikum hat sich gut amüsiert. Zum Schluss überreicht Günter Klinge, ein Braker Freund von Hansen, ein selbstgebasteltes Geschenk: den Möwenschiss-Orden.

Das Buch gibt es in allen Buchhandlungen zu bestellen oder online zu kaufen für 14,80 Euro. Bei einem Buch soll es nicht bleiben. Zunächst plant Hansen aber einen Kalender für das Jahr 2020.