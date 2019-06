Brake Klaus-Peter Wolf ist mit seinem neuen Roman „Todesspiel im Hafen“, dem dritten Teil der Sommerfeldt-Trilogie, auf Tournee und stellt das Buch auch in Brake vor. Und zwar am Dienstag, 2. Juli, um 19 Uhr in der Braker Christuskirche. Die Fans lieben die Reihe und hätten gerne auch einen vierten und fünften Band der Trilogie, so Wolf augenzwinkernd.

Wolf ist ein leidenschaftlicher Erzähler und liebt den Kontakt zum Publikum. Musikalisch begleitet wird er von seiner Frau, der Liedermacherin Bettina Göschl, die für die Krimis eigene Songs geschrieben hat. Klaus-Peter Wolf und Bettina Göschl nehmen sich immer viel Zeit, Bücher, CDs und Hörbücher zu signieren.

Inzwischen sind Wolfs Romane Kult geworden, wurden weltweit elf Millionen Mal verkauft. Jedes neue Buch stürmt die Bestsellerlisten und hält sich dort oft monatelang. Die Verfilmungen seiner Romane fürs ZDF sind Quotenhits, zuletzt „Ostfriesenblut“ und „Ostfriesensünde“. Gerade laufen die Dreharbeiten zum nächsten Teil der Reihe, „Ostfriesengrab“, in Norden.

„Sie kennen die Landschaft, Sie kennen die Menschen. Aber mich kennen Sie noch nicht. Mein Name ist Dr. Bernhard Sommerfeldt. Es ist viel schwerer, eine gute Fischsuppe zu kochen, als an eine neue Identität zu kommen. Ich heiße neuerdings Dr. Bernhard Sommerfeldt. Ich bin praktischer Arzt.“ So beginnt der erste Band der Krimitrilogie um den mörderischen Arzt Dr. Sommerfeldt. Mit „Totenstille im Watt“ hat sich Klaus Peter Wolf mit einer zweiten Krimireihe in die Herzen seiner Fans geschrieben. In „Totentanz am Strand“ kehrte Dr. Sommerfeld zurück und hatte noch einige auf seiner Liste. Nun erscheint am Mittwoch, 26. Juni, der dritte Band „Todesspiel im Hafen“ von Bestseller-Autor Klaus-Peter Wolf.

„Nur, wer sich selbst aufgibt, ist verloren. Man kann im Leben verdammt tief fallen. Aber man kann auch wieder aufstehen und das Spiel von vorn beginnen. Als Johannes Theissen war ich ein Opfer. Unglücklich. Eine traurige Gestalt. Als Dr. Bernhard Sommerfeldt stieg ich in Ostfriesland zu einem geachteten, beliebten Mann auf. Nun, da Ann Kathrin Klaasen mich verhaftet hat, wähle ich einen anderen Weg, um aus diesem Gefängnis herauszukommen: Ich werde krank werden“, heißt es im Krimi. Mit seinen guten Kenntnissen des menschlichen Körpers dürfte es ihm nicht schwer fallen, eine Krankheit vorzutäuschen. Denn er hat noch einige Rechnungen offen, die er begleichen möchte.

Am 2. Juli bei der Premierenlesung wird der Autor in Begleitung seiner Frau Bettina Göschl in der Christuskirche Brake seinen Krimi vorstellen. Karten sind in der Buchhandlung Gollenstede erhältlich.