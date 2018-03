Brake Georg von der Vring beschäftigte die Entstehung von Versen. „Ich kann von jedem meiner Gedichte sagen, wann, wo und auf welche Weise es entstand“, erinnert sich der 1935 in Berlin geborene Schriftsteller Christoph Meckel, der mit Brakes einzigem Ehrenbürger befreundet war, an die Worte Georg von der Vrings. Eine weitere Aussage des 1889 geborenen Schriftstellers und Malers, an die sich Christoph Meckel in der Zeitschrift für Literatur und Kultur „Tiefland“ erinnert, ist bezeichnend: „Das ist meine unsichtbare Biographie.“

Während sich das literarische Erbe Georg von der Vrings außerhalb Norddeutschlands noch eines gewissen Bekanntheitsgrades erfreut, verblassen die Spuren in seiner Heimat zusehends. Zwar ist er Brakes einziger Ehrenbürger, eine Bibliothek trägt seinen Namen und die Georg-von-der-Vring-Gesellschaft hält die Erinnerung an einen der bedeutensten deutschen Lyriker des 20.Jahrhunderts hoch, im Borgstede & Becker Haus ist sein Arbeitszimmer aus Münchener Jahren zu bewundern und sein Elternhaus an der Schulstraße schmückt eine Gedenktafel, doch im Bewusstsein der Menschen ist der am 1. März 1968 aus dem Leben geschiedene Künstler kaum noch präsent.

Im Gegensatz zu Nora Dick, geborene Feus. Die Brakerin (85) hat Georg von der Vring gekannt und besitzt einen reichen Fundus an Publikationen von und über Georg von der Vring. „Er besuchte meine Eltern, wenn er mal wieder in der Stadt war“, sagt sie. „Wir hatten schon früh Post bekommen, meistens eine Woche vorher, dass er kommt“, erzählt Nora Dick, und dass der Name Georg von der Vring im Elternhaus „immer ehrfurchtsvoll ausgesprochen wurde“. Nora Dick nahm den berühmten Besucher 1966 in Empfang und führte den Gast die Stufen hinauf ins Herrenzimmer, in dem sich ihr Vater Friedrich Georg Feus, genannt Fritz, und der aus München angereiste Schriftsteller dann angeregt unterhielten.

Im Spezialhandarbeitsgeschäft der Familie Feus an der Breiten Straße 8, in dem sich heute die Buchhandlung Gollenstede befindet, ging der Lyriker ein und aus. Ihn verband dabei mehr als nur Freundschaft, wie Nora Dick weiß. Auch sie erkennt in den von Vringschen Gedichten das, was sie verbergen, dem Auge gleichsam unsichtbar sind: nämlich die tiefen autobigafischen Bezüge.

Nora Dick ist sich sicher, dass die Mutter Georg von der Vrings für ihre Eltern arbeitete. Das Gedicht „Albertine“ nährt diese Vermutung. In der zweiten Strophe lautet es: „Meine Mutter war Niedersächsin, schwarzhaarig, mit dunklem Blick; sie war ihr ganzes Leben lang, von dem blonden Friesen entzückt; und als der entkommen ins Nirgendwo, hat sie für Geschäfte gestickt.“ So wie im „Albertine“-Gedicht, das angefüllt ist mit persönlichen Erinnerungen, so hat sich Georg von der Vring laut Nora Dick auch in vielen anderen Werken verewigt. Die Romane, sagt die Brakerin, seien ihr nicht ganz so wichtig. Es seien die Gedichte, mitunter kleine Verse nur, die sie fesselten. Und so schließt sich der Kreis: Es ist heute Nora Dick, die sich mit Georg von der Vrings Versen beschäftigt.