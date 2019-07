Brake Vor wenigen Tagen ist sein neuer Roman „Todesspiel im Hafen“ erschienen. Er bildet den Abschluss einer Trilogie, in der sich alles um die fiktive Person Dr. Bernhard Sommerfeldt dreht. Und was der so alles treibt, interessierte jede Menge Leser. Rund 150 Besucher waren in die Christuskirche gekommen, wohin die Kulturförderung Brake und die Buchhandlung Gollenstede eingeladen hatten. Sie alle wollten die Gelegenheit nutzen, Klaus-Peter Wolf und seine Frau Bettina Göschl live zu erleben.

Mit Dr. Sommerfeldt hat Wolf eine Kultfigur geschaffen. Ein praktizierender Arzt in Norddeich, der kein Arzt ist. Ein Arzt, dem seine Patienten vertrauen. Und ein Arzt, der zum Mörder wird, indem er die Welt von unnötigem Ballast befreien will. Bei dem unnötigen Ballast handelt es sich dabei ausschließlich um Männer, die allesamt etwas auf dem Kerbholz haben.

Wer Klaus-Peter Wolf kennt, der weiß, dass er den Kontakt zum Publikum liebt. Seine Auftritte sind daher nicht nur eine reine Lesung, sondern eher zu vergleichen mit einem literarisch musikalischen Krimiabend. Zahlreiche Anekdoten aus seinem Leben, verbunden mit selbst komponierten Musikstücken seiner Frau, runden seine Veranstaltungen ab.

Bereits im Alter von acht Jahren stand für Klaus-Peter Wolf fest, dass er Schriftsteller werden wollte. Mit 14 Jahren veröffentlichte er seine erste Geschichte. Sie handelte von seinem zum Alkohol neigendem Vater. Mit 17 erschien dann sein erstes Buch, das verrissen wurde. Seitdem sind viele Jahre ins Land gezogen und Klaus-Peter Wolf zählt zu den erfolgreichsten deutschen Schriftstellern. Seine Romane stürmen in regelmäßigen Abständen die Bestsellerlisten.

Bereits zu Beginn der Lesung gab der Krimiautor ein kleines Geheimnis preis: Auch sein neuer Roman „Todesspiel im Hafen“ werde in der nächsten Bestsellerliste des Spiegels auf den 1. Platz zu finden sein.

Mittlerweile sind seine Bücher in 24 Sprachen übersetzt und über zehn Millionen Mal verkauft worden. Mehrere seiner Romane sind erfolgreich für das ZDF verfilmt worden.

Der Autor betonte, dass die Vorstellungen über die Charaktere der Romane und im Film durchaus von Leser zu Leser unterschiedlich sind. Das ist jedoch etwas ganz Normales und soll auch so sein. Schließlich würden gerade die Fantasie und die eigene Vorstellung über die Romanhelden den Reiz des Lesens ausmachen.