Literatur: Eine-Welt-Laden und Bücherei geöffnet

Brake Die katholische öffentliche Bücherei (KÖB) der Kirchengemeinde St. Marien im Pfarrheim am Cityparkplatz in Brake ist montags, mittwochs und freitags jeweils von 15 bis 17 Uhr geöffnet, außerdem freitags und samstags von 10 bis 12 Uhr und sonntags von 10 bis 11 Uhr. Darauf weist Büchereileiterin Monika Weyers hin. In dieser Zeitung war Ende vergangener Woche irrtümlich zu lesen, dass die Bücherei freitags geschlossen ist.

Zeitgleich ist neben der Bücherei auch der Eine-Welt-Laden geöffnet, der sich ebenfalls im Pfarrheim befindet. Nutzer beider Einrichtungen werden gebeten, die coronabedingten Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Die Bücherei ist erreichbar unter:

koeb-st.marien.brake@t-online.de oder buecherei@kirche-brake.de

