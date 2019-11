Wunderbare Geschichten

Der Schriftsteller Michael Ende zählt zu den erfolgreichsten deutschen Jugendbuchautoren. Bücher wie „Die unendliche Geschichte“, „Momo“ sowie „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ waren internationale Erfolge und wurden verfilmt.

Michael Ende wurde am 12. November 1929 in Garmisch-Partenkirchen geboren. Kurze Zeit später zog er mit seinen Eltern nach München. Er starb am 28. August 1995 in Filderstadt.

Seine Bücher wurden in mehr als 50 Sprachen übersetzt, manche seiner Werke hielten sich mehr als ein Jahr lang auf den Bestsellerlisten. Die Anerkennung durch Literaturkritiker blieb dem Autor jedoch lange verwehrt.