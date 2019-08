Brake Lediglich einen Tag nur dauert zwar die inzwischen 14. Schiffslesereise mit der „Großherzogin Elisabeth“ ab Elsfleth, zu der der Verein Literaturplus Wesermarsch für Donnerstag, 3. Oktober, einlädt. Dafür aber werden die Teilnehmer viel Wissenswertes über den bedeutenden Naturforscher sowie über den Mathematiker Carl Friedrich Gauß erfahren, mit dem Humboldt einen regen Briefkontakt pflegte.

Seit einem Jahr bereiten die Mitglieder des Vereins Literaturplus Wesermarsch diesen Törn mit der „Lissi“ vor. „Manuel Bunger, unser Tontechniker, ist Initiator der Humboldtreise“, betonen die beiden Vereinsmitglieder Elke Dabisch und Walter Erfmann. Seine Idee werde nun realisiert.

In einem etwa achtstündigen Tagestörn fährt der Dreimastschoner von Elsfleth in Richtung Bremerhaven und Außenweser und zurück. Sylvia Meinung, Schauspielerin und Gründerin des „Theater Orlando“ in Rastede, wird aus der historischen Reportage „Der Traum meines ganzen Lebens – Humboldts amerikanische Reise“ des Autors und Filmemachers Werner Biermann lesen. Sie wird außerdem den Beitrag „Die Kunst zu Reisen“ aus Reinhard Barths Biografie „Alexander von Humboldt. Abenteurer, Forscher, Universalgenie“ vortragen.

Klaus Turmann, Gymnasiallehrer an der Zinzendorfschule in Tossens und seit langen Jahren ein bekannter Rezitator in der Wesermarsch, liest aus der 2008 erschienenen Biografie „Gauß“ von Hubert Mania.

Markus Scharrer, 1. Vorsitzender von Literaturplus, und Klaus Turmann moderieren die Lesungen. Die Harfenistin Sylvia Reiss aus Buxtehude und der Gitarrist Manuel Bunger aus Wiefelstede begleiten den Törn musikalisch. Während Sylvia Reiss sich auf lateinamerikanische Musik, insbesondere auf den Tango Argentino, spezialisiert hat, konzentrierte sich Manuel Bunger auf das Fach Spanische Gitarre und bevorzugt die Flamenco-Musik.

Die Schiffslesereise wird von der Stiftung der Oldenburgischen Landesbank und von der Kulturstiftung Wesermarsch gefördert. Die Karte kostet 90 Euro inklusive Bordverpflegung. Einschiffung in Elsfleth an der Kaje ist ab 8.30 Uhr, Leinen los heißt es um 9 Uhr. Die Rückkehr ist für 16.30 Uhr geplant. Anmeldungen ab 15. August sind erbeten bei Elke Dabisch unter Telefon 04731/21473 (AB).