Brake Eine Seefahrt, die ist lustig... Dass das nicht immer so ist, erfuhr der Dichter und Schriftsteller Johann Gottfried Seume (1763-1810). Sein eher unfreiwilliger Ausflug in die große, weite Welt führte ihn nach Nordamerika und auf dem Rückweg die Weser hinauf bis nach Bremen.

Ob das Seeabenteuer den Ausschlag dafür gab, dass Seume die Welt zukünftig am liebsten zu Fuß erkundete, mag dahin gestellt sein. Erleben werden die Gäste der „Blauen Stunde“ des Schifffahrtsmuseums Unterweser am Donnerstag, 27. Februar, um 18 Uhr im Telegraphengebäude an der Kaje einen spannenden Einblick in die Welt des Reisens im ausgehenden 18. Jahrhundert. Dabei werden die Teilnehmer begleitet – zu Fuß von Museumsleiterin Dr. Christine Keitsch und musikalisch von Jasper Vogt.

Die Teilnehmer dieser „Blauen Stunde“ werden einen spannenden Abend im Museum mit Fingerfood, Getränken und Musik erleben. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung ist bis zum 25. Februar möglich. Der Eintritt kostet 12 Euro. Kartenreservierungen werden unter Telefon 04401/6791 oder per Mail an info@schiffahrtsmuseum-unterweser.de erbeten.

Am Donnerstag, 5. März, stellt Autor Günter Marklein die Neuauflage der Chronik des 1. Oldenburgischen Deichbandes „Zwischen Sturmflut und Oberwasser“ vor. Beginn ist um 19 Uhr im Haus Borgstede & Becker (Breite Straße 9). Der Eintritt beträgt 10 Euro.

Mehr Infos unter www.schiffahrtsmuseum-unterweser.de