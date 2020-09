Musik: „Hammerklavierkonzert“ im Paul-Gerhardt-Haus

Brake Mit der Großen Sonate für das Hammerklavier (op. 106) startet an diesem Samstag, 12. September, nach langer Pause die Reihe Hommage à Beethoven, Hauskonzerte im Paul-Gerhardt-Haus. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr mit einer Einführung von Pfarrer Christian Egts, in der er einige Musikbeispiele gibt. Ab 19.30 Uhr wird das Konzert mit Kurt Seibert, künstlerischer Leiter der Reihe und ausgewiesener Beethoven-Interpret, am Klavier zu hören sein.

Aufgrund der aktuellen Situation rund um die Corona-Pandemie mussten die Organisatoren das Programm teilweise ändern, dennoch soll den Gästen ein attraktives Programm mit interessanten Künstlern geboten werden.

Die Konzerte sind öffentlich, die Zuhörerzahl ist jedoch zurzeit auf 25 Personen begrenzt. Deshalb wird um Anmeldung (einschließlich Adresse und Telefonnummer) gebeten. Anmeldungen werden im Kirchenbüro per E-Mail an kirchenbuero.brake@kirche-oldenburg.de oder telefonisch unter Telefon 04401/930885 entgegengenommen.

Aufgrund der hohen Nachfrage zum Eröffnungskonzert wird das Konzert am 19. September wiederholt, teilen die Organisatoren mit. Anmeldungen werden bereits angenommen.

Planmäßig wird die Reihe am Samstag, 10. Oktober, fortgesetzt. Dieser Abend wird sich um Beethovens Schüler Carl Czerny drehen. Kaori Saeki spielt Nocturne op. 604, Nr. e-Moll „La Consolation“, Nocturne op. 604, Nr. 2, As-Dur „Le Désir“, und die Sonate op. 145, Nr. 9, h-Moll „Grande Fantasie en forme de Sonate“.

Der Eintritt ist frei, um Spenden zum Erhalt der Konzertreihe wird gebeten.