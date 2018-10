Brake Viele haben schon vom Rudelsingen gehört, nun kann man auch in Brake daran teilnehmen. Auf Einladung des Lions Clubhilfswerks Brake „Mimi Leverkus“ werden Simon Bröker und Felix Fleischmann bei der 5. Braker Ladies Night die Rudelsängerinnen begeistern. Am Freitag, 9. November, beginnt das Rudelsingen im Forum des Berufsbildungszentrums (BBZ) an der Gerd-Köster-Straße 4 um 18.30 Uhr mit einem Sektempfang.

Losgesungen werden kann dann um 19.30 Uhr. Unter dem Motto „Hits für einen guten Zweck“ werden nicht nur Schlager, sondern auch Evergreens, Pop- und Rock-Songs gesungen. Das Einstimmen ist dabei ausdrücklich erwünscht: „Singen macht doch am meisten Spaß, wenn man laut in der Gemeinschaft mit anderen singen kann“, sagt Simon Bröker, der das Rudel an der Gitarre begleitet.

Mit Felix Fleischmann am Klavier wird er den Teilnehmerinnen ein rund zwei Stunden dauerndes Programm bieten. Keine Angst, keine Teilnehmerin am Rudelsingen muss jedes Lied auswendig können. Denn mittels eines Beamers werden die Liedtexte auf eine große Leinwand projiziert, so dass alle ganz entspannt mitsingen können. Die Rudelsängerinnen werden während ihres singenden Einsatzes mit Klavier und Einspielungen begleitet, während die Musiker mit Charme und Witz durch das Programm führen.

Der Vorverkauf der Eintrittskarten zum Preis von 13 Euro – an der Abendkasse werden sie 15 Euro kosten – hat begonnen. Karten gibt es in den Buchhandlungen Gollenstede – in der Braker Fußgängerzone und im Famila-Center – bei Soviso in Hammelwarden und bei der Elsflether Leselust an der Steinstraße in Elsfleth.

Das Lions Clubhilfswerk Brake „Mimi Leverkus“ möchte mit der 5. Ladies Night dem Verein „Fussel – Hilfe für krebskranke Kinder“ finanziell unter die Arme greifen. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Behandlung krebskranker Kinder und deren Familien aus der Wesermarsch zu unterstützen sowie die Tumor- und Leukämieforschung zu fördern. Einmal im Jahr lädt der Verein „Fussel“ 15 Familien für eine Woche Urlaub nach Butjadingen ein.