Musikschule: Trio würdigt Beethovens 250. Geburtstag

Brake Eigentlich wollte die Musikschule Wesermarsch in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen groß feiern. Wegen der Corona-Pandemie muss das Fest leider ausfallen.

Vorsichtig herantastend wird die Musikschule Wesermarsch nun am Samstag, 24. Oktober, ein erstes Konzert geben. Beginn ist um 16 Uhr in den Räumen der Kreisvolkshochschule an der Bürgermeister-Müller-Straße 35 in Brake. „Es versteht sich von selbst, dass dabei die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden“, betont der Leiter der Musikschule, Thomas Schröder. Die Zahl der Zuhörer in der Aula sei deswegen auf 40 Personen begrenzt. Eine Voranmeldung ist somit notwendig.

Schüler und Lehrkräfte der Musikschule Wesermarsch lassen in diesem Jahr Werke von Ludwig van Beethoven erklingen. Sie verstehen das Kammerkonzert auch als Beitrag zum Beethovenjahr 2020 und würdigen so den 250. Geburtstag des großen Komponisten.

Die Musikschule selbst würde, wenn die Corona-Pandemie ihr keinen Strich durch die Rechnung gemacht hätte, ihren 40. Geburtstag begehen. „Vielleicht bietet sich durch das geplante kleine Kammerkonzert die Möglichkeit, sich kurz an 40 Jahre Musikschularbeit zu erinnern“, merkt Thomas Schröder an. Die Feierlichkeiten für das Musikschuljubiläum seien nicht ausgesetzt, sie seien auf das kommende Jahr verschoben worden. Das Publikum darf sich für Samstag auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Es musizieren Joachim Brockes (Violine), Sebastian Grothey (Klavier) und Katja Kuzminykh (Violoncello).

Alle Teilnehmer müssen sich im Vorfeld anmelden, damit die Hygienekonzepte vor Ort eingehalten werden können. Wer Interesse hat, kann sich unter 04401/70 76 19 0 oder mail@musikschule-wesermarsch.de Karten reservieren lassen.