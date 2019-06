Karten erhältlich

Ausreichend Parkplätze befinden sich direkt vor Ort am Parkplatz der Berufsbildenden Schulen des Landkreises Wesermarsch. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für 10 Euro und an der Abendkasse für 12 Euro. Die Karten gibt es in allen Tourist-Infos und in den LzO-Filialen der Wesermarsch, bei der Apotheke Boom in Brake sowie online unter www.musiksommer-wesermarsch.de oder direkt unter www.reservix.de

In diesem Jahr findet im Landkreis Wesermarsch erstmals der „Musiksommer Wesermarsch“ statt. Besucher sollen Musik an außergewöhnlichen Orten erleben können, sei es Jazz, Rock oder Klassik. In jeder der neun Kommunen im Landkreis findet eine Veranstaltung statt – und „Shanty goes Rock“ ist eine davon.