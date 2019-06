Brake Zwei verschiedene Musikrichtungen kommen an diesem Samstag, 29. Juni, im Vereinsheim des Braker Shantychors „Bootsmannkaffee“ am Kabelgatt zusammen. Zum einen werden maritime Lieder angestimmt, die von Fernweh, Südsee und Sturmfahrten über die Meere künden. Zum anderen wird es rockig zugehen. Und so lautet das Motto des Festivals dann auch „Shanty goes Rock“.

Dass diese außergewöhnliche Kombination aus Rock und Shantys harmoniert, zeigte sich bereits vor zwei Jahren beim Konzert mit der Rockband „MiddnMang“. Und was einmal gut angekommen ist beim Publikum, wird nun wiederholt. In diesem Jahr kommt erstmals auch die Johnny Cash-Coverband „The Cashmen“ hinzu.

Der Abend beginnt traditionell mit dem Shantychor „Bootsmannkaffee“. Ganz so traditionell bleibt es den Abend über jedoch nicht, denn der Shantychor „Bootsmannkaffee“ wird auch Rocksongs mitgestalten. Die Gruppe „MiddnMang“ ist prädestiniert dafür. Die vier Verfechter der handgemachten Livemusik bringen Rock- und Popcoversongs aus vergangenen Jahrzehnten sowie aktuelles Hits aus den Charts auf ihre ganz eigene Art. Der Auftritt der Band beginnt um 17.30 Uhr mit dem Shantychor „Bootsmannkaffee“ zusammen und ab 18 Uhr spielt das Quartett alleine auf.

Als Highlight des Festivals spielt die Bremerhavener Band „The Cashmen“. Die Band hat sich dem „Harbour-Sound“ verschrieben, wodurch die Musik von Johnny Cash etwas Maritimes bekommt. Die Musiker bereichern die Lieder der US-amerikanischen Country-Legende mit dem Sound eines Akkordeons und schaffen so in ihren Konzerten eine außergewöhnliche, einzigartige Atmosphäre, die berührt. Durch dieses einzigartige Konzept unterscheidet sich die Band deutlich von anderen Johnny Cash Tribute Bands. Zu hören ist die Band „The Cashmen“ ab 20 Uhr.• Das Festival findet am Kabelgatt in Brake statt. Das Gelände liegt direkt am Siel, so dass die Musik ihre Wirkung entfalten kann, während man auf das Wasser schaut oder die grüne Umgebung genießt.

• Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. Ausreichend Parkplätze befinden sich direkt vor Ort am Parkplatz der Berufsbildenden Schulen Wesermarsch. • Tickets gibt es im Vorverkauf für 10€ Euro und an der Abendkasse für 12 Euro€. Die Karten gibt es in allen Tourist-Infos der Wesermarsch und in den LzO-Filialen der Wesermarsch, in der Apotheke Boom in Brake sowie online unter www.musiksommer-wesermarsch.de und direkt unter www.reservix.de.• Das Festival findet im Rahmen des Musiksommers Wesermarsch statt. Die nächste Veranstaltung heißt „Gezeiten Rock“ und findet am Samstag, 6. Juli, im idyllischen Bauerngarten des Hofs Ramien an der Rathausstraße 37 in Oldenbrok statt. Beginn des Shanty-Rock- und Rock-Pop-Konzerts ist um 20 Uhr.

Weitere Informationen unter www.musiksommer-wesermarsch.de