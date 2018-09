Brake Wenzel Norzel arbeitet seit geraumer Zeit an der Musikschule Wesermarsch. Was Saiteninstrumente angeht, ist er ein wahrer Könner, der unterschiedliche Instrumente diesen Typs in Brake anbietet.

Wenzel Norzel arbeitet seit geraumer Zeit an der Musikschule Wesermarsch. Was Saiteninstrumente angeht, ist er ein wahrer Kenner und Könner, der unterschiedlichste Instrumente diesen Typs in Brake anbieten kann.

Bereist man die historische Musik, stößt man auf die Laute, ein Instrument, das sich in der Zeit der Renaissance und davor und auch danach sehr großer Beliebtheit erfreute. Schaut man ein wenig weiter, wird schließlich die Konzertgitarre zum Instrument klassischer aber auch traditioneller Musik. Doch Wenzel Norzel bietet auch die Fächer E-Bass und E-Gitarre in Brake an und kann damit sowohl Jazz-, Pop- und Rockmusik mit großer Leichtigkeit vermitteln. Eine musikalische Vorbildung ist für den Unterricht nicht notwendig. Alle Altersklassen sind gern gesehen, sofern die physiologischen Voraussetzungen zum Spiel der Instrumente gegeben sind. Wir beraten natürlich gern.

Der Unterricht findet am Dienstag-Nachmittag in der Musikschule im KoBi-Gebäude, Bgm-Müller-Straße 35, statt. Der Dozent würde sich freuen, viele neue Schüler unterrichten zu dürfen und gemeinsam mit ihnen die Freude an der Musik zu teilen.

Weitere Informationen und Anmeldungen unter Telefon 04401/7076190.