Brake Die St.-Bartholomäus-Kirche in Golzwarden bekommt nach dem verheerenden Brand ein provisorisches Dach. Am Donnerstagmorgen hat die Firma Bassenberg mit den Gerüstbauarbeiten begonnen. Am Abend soll das Dach geschlossen sein.

Die St.-Bartholomäus-Kirche war durch das Feuer, das am Donnerstagnachmittag gegen 15.05 Uhr gemeldet worden war, schwer beschädigt worden. Ein Teil des hölzernen Dachstuhls im Bereich des Chorraums stand beim Eintreffen der Feuerwehr in Flammen. Durch das schnelle Eingreifen der Kameraden konnten die kulturhistorischen Schätze weitgehend gerettet werden. So ist der Altar äußerlich intakt, obwohl der darüberliegende Dachstuhl komplett zerstört wurde.

Auch das historische Taufbecken, an dem der Orgelbauer Arp Schnitger am 9. Juli 1648 getauft wurde, ist unbeschädigt. Die Arp-Schnitger-Orgel (1697/98) sowie die darunter liegende hölzerne Empore aus dem Jahr 1633 blieben zwar vom Feuer verschont. Wie groß die Schäden durch das Löschwasser sind, ist allerdings noch unklar.