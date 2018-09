Brake Die Zucht von bedrohten Geflügelrassen zu erhalten und zu fördern, ist ein Hauptanliegen des Landesverbandes der Rassegeflügelzüchter Weser-Ems. Das wurde bei der Gesamtvorstandssitzung betont, die jetzt in Brake stattfand.

Bei seinem Treffen im Vereinsheim des Rassegeflügelzuchtvereins von 1896 Brake/Unterweser stellte der Gesamtvorstand eine positive Entwicklung in allen fünf zugehörigen Kreisverbänden fest. Stabile Mitgliederzahlen im Senioren- und auch im Jugendbereich lassen den Gesamtvorstand zuversichtlich nach vorne schauen.

Die Förderung von alten, einheimischen Geflügelrassen werde weiter vorangetrieben, um den Erhalt des lebendigen Kulturguts langfristig zu sichern. Massiv gefördert werde ebenfalls die aktive Jugendarbeit im Verbandsgebiet, so der Vorstand. Den Jugendlichen würde das Rassegeflügel in seiner ganzen Vielfalt näher gebracht. Die Ortsvereine und Kreisverbände hätten im gesamten Verbandsgebiet entsprechende Veranstaltungen und Präsentationen vorgenommen. Auch würde mit Schulen und Kindergärten zusammengearbeitet. Den Mädchen und Jungen werde das Verantwortungsbewusstsein für das einzelne Tier so kindgerecht näher gebracht.

Die nächste Ausstellungssaison rückt näher. Gespannt blickt man bereits auf die 75. Verbands-Rassegeflügelausstellung, die vom 2. bis 4. November in Emsbüren stattfinden wird. Die 4125 Mitglieder und 579 Nachwuchszüchter, die im Rassegeflügelverband Weser-Ems organisiert sind, setzten sich für die Gesunderhaltung und dem Wohlergehen der Tiere ein und bewahrten so eine unschätzbare Genreserve, heißt es

Eines der erklärten Ziele des Landesverbandes ist der Erhalt und die Förderung der bisher bekannten Rassen des Rassegeflügels – dies beinhaltet nicht nur eine reine Auswahl auf äußerliche Merkmale, sondern auch im Erbgut verankerte Leistungseigenschaften einer Rasse. So wie es bei Hunden und Katzen verschiedene Rassen gibt, sei es dem Kenner des Rassegeflügels möglich, auf den ersten Blick die Rasse eines Huhnes, einer Gans oder einer Taube zweifelsfrei zu erkennen.

Reinrassig gezüchtetes Geflügel (dazu zählen neben Hühnern und Tauben auch Gänse, Enten, Puten und Perlhühner) leistet nach den Worten des Vorstands einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der genetischen Vielfalt. Eine ganze Reihe von Rassen sei mit Hinblick auf eine optimale Anpassung an ihre Umwelt gezüchtet worden.

Beim Ziergeflügel wird hingegen nicht von „Rassen“ sondern von „Arten“ gesprochen. „Arten“ deswegen, da hier keine Konzentration auf vom Menschen festgelegte Schönheits- oder Leistungsmerkmale erfolgt, sondern der Erhalt der von der Natur vorgegebenen Erscheinung des Tieres im Vordergrund steht. So spricht der Fachmann von Hühnerartigen, Wildtauben und von Wasserziergeflügel.