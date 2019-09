Brake Der Verein „total verpLANt“ lädt für Freitag, 25. Oktober, und Samstag, 26. Oktober, zur Lan-Party für „Minis“ (Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren) in den Jugendtreff der Stadt Brake in der Großsporthalle neben dem Schwimmbad ein. Die Netzwerkparty beginnt am Freitag, 18 Uhr, und endet am Samstag gegen 9 Uhr.

Für einen Preis von 5 Euro sind der Eintritt, das Frühstück am Samstag und die Verpflegung zwischendurch enthalten. Falls kein eigener PC vorhanden ist, kann auf Anfrage ein Computer gestellt werden. Da die Anzahl der zur Verfügung stellbaren Rechner begrenzt ist, sollen die Teilnehmer bei der Anmeldung angeben, ob sie einen Leih-Computer benötigen.

Auf der „mini verpLANt“ werden nur Spiele mit entsprechender Altersfreigabe gespielt – beispielsweise „FIFA 20“, „Fortnite“, „Minecraft“ oder „Mario Kart“.

Die jungen Teilnehmer brauchen eine von einem Erziehungsberechtigten unterschriebene Vollmacht zur Übernahme der Aufsichtspflicht. Diese kann vor Ort ausgefüllt werden oder vorher von der Seite des Vereins im Internet heruntergeladen werden.

Seit mehreren Jahren setzt sich der Verein als Interessenvertreter der lokalen und regionalen Gaming-Szene ein und möchte Vereinsamung und unangeleitete Nutzung von Informationstechnologien und medialer Unterhaltung entgegenwirken. Auf der Veranstaltung steht das gemeinsame und reflektierte Erleben von Computerspielen im Vordergrund.

Anmeldungen für die „mini verpLANt“ sind ab sofort möglich per E-Mail unter info@total-verplant.de sowie im Internet.

Mehr Infos und die Vollmacht unter www.total-verplant.de