Brake Dass die beiden höchsten christlichen Feste auf einen Tag zusammenfallen, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. So ein doppeltes Fest würde man sich bestimmt rot im Kalender anstreichen. Aber was ist schon unmöglich, wenn die Niederdeutsche Bühne Brake ihre Hand im Spiel hat: Dann steht auch schon einmal ein Tannenbaum zu Ostern als Kulisse auf der Bühne.

Rot im Kalender anstreichen sollte man sich daher den 6. April. An diesem Freitag feiert die Niederdeutsche Bühne mit ihrem Stück „Van nu an bün ik glücklich“ Premiere. Die Vorführung beginnt um 19 Uhr. Wer etwas erleben möchte, was höchst überraschend ist, der sollte sich diese moderne und flotte Komödie, die mit viel Esprit daher kommt, nicht entgehen lassen. Auf der Bühne steht, der Zuschauer wird seinen Augen nicht trauen, ein mit Lametta, Kugeln und Kerzen geschmückter Tannenbaum.

Nach ihrer ersten Regiearbeit bei „Urmel aus dem Eis“ hofft Manuela Schöler auch diesmal auf ein erfolgreiches Gelingen. Was sollte auch schon schief gehen bei einer plattdeutschen Komödie, die am heiligen Abend spielt? Das Stück trage ihre Handschrift, erzählt Manuela Schöler. „Das Plattdeutsch ist sehr sauber. Das ist mit wichtig“, betont die Regisseurin.

Bei den Proben ist nun der Endspurt eingeläutet worden. „Auch bei uns hat die Grippewelle zugeschlagen. Aber alle haben toll mitgezogen“, freut sie sich über den Einsatz aller Mitwirkenden und darüber, dass alles im Fluss ist.

So wie bei der Komödie: Es ist Heiligabend. Für den knapp 50-jährigen Jan Ludwig ist es das erste Weihnachtsfest, das er allein verbringen soll. Die Scheidung liegt hinter ihm, sein Sohn geht seine eigenen Wege. Mit der Formel „Ab jetzt bin ich glücklich!“ ist Jan sicher, diesen Abend gut überstehen zu können. Doch dann kommt alles, wie immer in solchen Fällen, ganz anders.