Akteure auf und hinter der Bühne

Mit dem Stück „Mien Mann de fohrt to See“ feiert die Niederdeutsche Bühne Brake am Freitag, 11. Oktober, Premiere. Beginn ist um 19 Uhr im Forum des Berufsbildungszentrums an der Gerd-Köster-Straße 4 in Brake.

Es wirken mit: Jürgen Schenk als Gastwirt Karl Brammer, Manuela Schöler als dessen Frau Mary Brammer sowie Manfred Hollander (Schiffsmakler Friedrich Brammer, Karls Bruder) und Ute Haar (Auguste Victoria, dessen Frau). In weiteren Rollen sind zu sehen Dieter Meyerdierks (Schutenvermieter Mandus Sötje), Dagmar Heeren-Schenk (Malwin Sötje, geborene Brammer, seine Frau), Jan Borries (ehemaliger Steward Adrian Pott), Lena Büsing (Ulli Stichling, Mädchen im Lokal „Blauer Peter“), Hans-Dieter Becker (Schiffsmakler Johannes Menck) sowie Lothar Renken (Justus Aldag, Inhaber eines Seeausstattungsgeschäfts).

Inszenierung: Jürgen Reiners, der zum 55. Mal ein Stück auf die Bühne bringt.

Regie-Assistenz: Elisabeth Rohlfs

Soufflage: Ursel Blohm

Requisite und Inspiziens: Meike Renken

Technik: Feenja Sandersfeld und Angelique Neese

Bühnenbildentwurf: Bärbel Menkens

Bühnenbau: Volker Reinhardt, Bärbel Menkens, Bernd Looschen und Peter May

Maske: Marina Bruns

Kostüme: Edda Dindas