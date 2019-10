Brake Das war ja eine „nette“ Geburtstagsüberraschung für Mary Brammer (Manuela Schöler): Ein Brief von der Staatsanwaltschaft Hamburg zwischen all den Glückwunschkarten, die die junge Mitarbeiterin Ulli Stichling (Lena Büsing) fröhlich auf den Tresen des „Blauen Peter“ packt. Anstatt das Menü für die „liebe“ Verwandtschaft zu kochen, geht es für den ehemaligen Schiffskoch Karl Brammer (Jürgen Schenk), der mit seiner Frau Mary ein schickes Lokal aufgebaut hat, wegen Zigarettenschmuggels direkt nach Fuhlsbüttel – nicht zum Flugplatz, sondern in den Knast.

Und davon sollen dessen missgünstige Geschwister, die kurz darauf nebst Ehepartnern in Erwartung eines köstlichen Geburtstagsessens auf der Matte stehen, lieber nichts erfahren. Darum wird zur Notlüge gegriffen und der Verwandtschaft erklärt, dass Karl kurzfristig von seinem ehemaligen Kapitän zurück auf die „Wilhelminje“ beordert wurde: frei nach dem Motto „Mien Mann, de fohrt to See“, dem Stück, mit dem die Niederdeutsche Bühne Brake am Freitag Premiere feierte.

Schnell sind Schwester Malwine Sötje und deren Mann Mandus (Dieter Meyerdierks), Bruder Friedrich (Manfred Hollander) und dessen Frau Auguste (Ute Haar) wieder da, als sie vom Untergang des Schiffes hören. Sie wollen ihr Erbe. Doch anstelle der trauernden Witwe, finden sie eine Mary vor, die sich zusammen mit Ulli und Kellner Adrian (Jan Borries) über den vermeintlich wertlosen Baby Bond freut, den es von der herrlich bösartigen Schwägerin Malwine zum Geburtstag gab.

Herzlich gelacht wurde neben den garstigen Sprüchen der Verwandtschaft bei der Premiere auch über die Heiratsanträge, die die Stammgäste Johannes Menck (Hans-Dieter Becker) und Justus Aldag (Lothar Renken) der reichen „Witwe“ machen.

Absolut gelungen ließ die Niederdeutsche Bühne die 1950er Jahre aufleben – sowohl mit der Kulisse als auch mit den Kostümen. Möwengeschrei und Hafengeräusche rundeten das Szenario bei jedem Türöffnen ab. „So ein Saba-Radio, wie es Ulli bei Adrian bestellt, das war damals schon etwas“, erinnerte sich eine begeisterte Premieren-Zuschauerin. Erinnerungen an Henry Vahl, der die Rolle des Mandus Sötje im Ohnesorg Theater verkörperte, ließ Dieter Meyerdiercks wieder wach werden.

Am Ende des Dreiakters von Wilfried Wroost hielt es das Publikum in seiner Begeisterung nicht auf den Sitzen. Wäre nicht irgendwann das Licht ausgegangen, hätte der donnernde Applaus sicherlich noch eine ganze Weile angedauert.

