Kinderbetreuung: Eine bunte Tüte voller Spiel- und Bastelspaß

Brake /Nordenham Kindertagesstätten laufen auf Sparflamme und auch zur Schule dürfen längst nicht alle Kinder. Der Kontakt zu gleichaltrigen bleibt vielen Kindern aufgrund der Corona-Krise verwehrt. Und damit keine Langeweile und Frust aufkommen, haben sich Lea Grotjohann und Ursula Heyer vom Caritasverband im Kreis Wesermarsch etwas überlegt.

Eine buntgefüllte Tüte voller Spiel- und Bastelspaß ist aus den gemeinsamen Überlegungen der beiden Frauen entstanden. Inspiration dafür haben sie aus ihrer eigenen Kindheit geschöpft.

„Wichtig war uns, dass alles leicht umzusetzen ist“, sagt Ursula Heyer. Neben zahlreichen Spiel- und Bastelvorschlägen liegt der Tüte auch die eine oder andere Malvorlage bei. Unter anderem ein Gruß an Seniorenheimbewohner. „Kinder bekommen die Situation der Seniorenheime auch mit, deshalb haben wir uns diese Aktion überlegt, auch als Zeichen der Solidarität“, sagt Ursula Heyer. Neben einem Ausmalbild beinhaltet der Gruß eine kurze Nachricht an die Heimbewohner.

Ansonsten ist die Tüte mit allem gefüllt, was das Herz begehrt, und was für die Ideen notwendig ist. Ob Papier, Seifenblasen, Buntstifte, Luftballons oder Entspannungs-Tee für die Eltern: Ursula Heyer und Lea Grotjohann haben an alles gedacht. Die Produkte stammen von Geschäften aus Brake und Nordenham. „Wir wollten mit dieser Aktion auch den Einzelhandel vor Ort unterstützen“, sagt Lea Grotjohann.

Insgesamt 100 Tüten sind gefüllt. Das Angebot richtet sich vorrangig an Familien mit Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren und mit finanziellen Einschränkungen. Die Broschüre mit den Spiel- und Bastelideen kann auf Nachfrage hingegen jeder erhalten.

Eine telefonische Anmeldung für eine Tüte wird am Montag, 25. Mai, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr unter Telefon 04401/97 66 17 erbeten. Die Tüten können dann am Donnerstag, 28. Mai, im Haus der Caritas in Brake, Ulmenstraße, oder im Mehrgenerationenhaus in Nordenham, Viktoriastraße, abgeholt werden. Die Zeiten für die Abholung werden bei der Anmeldung vereinbart.