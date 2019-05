Brake /Nordenham Zu einer Schifffahrt auf der Weser von Nienburg nach Minden laden die Ortsverbände Brake-Rodenkirchen sowie Nordenham des Sozialverbandes VdK Niedersachsen-Bremen für Samstag, 6. Juli, ein.

Das Schiff legt um 9 Uhr in Nienburg ab. In Minden wird das Schiff um 14.30 Uhr eintreffen. Die Passagiere haben dort einen zweistündigen Aufenthalt. Start in Minden ist dann um 16.30 Uhr. Auf der Hinfahrt gibt es ein Grillbüfett und auf der Rückfahrt Kaffee und Kuchen. Nach der Ankunft in Nienburg geht es anschließend um 21.15 Uhr wieder in die Wesermarsch. Der Ausflug kostet 45 Euro.

Nach Nienburg werden Busse eingesetzt. Abfahrt ist um 5.15 Uhr beim ehemaligen Edeka-Markt in Kirchhammelwarden. Nächster Stopp ist um 5.18 Uhr beim Combi-Markt in Brake, danach halten die Busse bei Mansholt (5.22), an der katholischen Kirche (5.26), Fernsehgeschäft Hedden (5.30), Boitwarder Schule (5.32), Golzwarder Kirche (5.38), Bahnhof Rodenkirchen (6.55) sowie Stadthalle Friedeburg in Nordenham (6.15); Ankunft beim Schiffsanleger in Nienburg ist um 8.45 Uhr.

Anmeldungen bis zum 28. Juni nehmen entgegen: Ingo Holtz (Telefon 04401/4743) und Hermann Marschalk (Telefon 04401/71377) sowie Heino Schmeyer (Telefon 04731/3533).