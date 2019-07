Die Teilnehmer

DRK Brake Die Jugendrotkreuzgruppe in Brake ist im Jahr 2016 reaktiviert worden. Die Gruppe trifft sich jeden Donnerstag von 16 – 17.30 Uhr im DRK Haus in der Rönnelstraße 12. Interessierte sind willkommen. In den Schulferien finden keine Gruppenstunden statt.

DRK Oldenbrok Die Bereitschaft des DRK Oldenbrok trifft sich jeden Mittwoch in den geraden Kalenderwochen in den Räumlichkeiten des DRK in der Rathausstraße 14b in Oldenbrok. Interessierte sind auch hier zu den Treffen herzlich willkommen.