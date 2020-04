Ostern In Corona-Zeiten: DRK-Helfer verteilen Schokolade

Brake Ostern ist eines der Feste, an denen die Familien zusammen kommen, an denen sich die Großeltern daran erfreuen, wenn die Enkel im Grünen nach Ostereiern und Osterhasen suchen. Es wird gemeinsam gegessen, gelacht und gespielt.

Doch dieses Jahr war alles anders. Die Besuche bei den Verwandten und vor allem bei den älteren Familienmitgliedern fielen aus. Aus Sicherheitsgründen. Davon betroffen waren auch zahlreiche Bewohner in den Seniorenheimen in der Wesermarsch, aber auch viele Familien, die sich jetzt nicht sehen konnten.

Daher waren viele ehrenamtliche Mitarbeiter im Einsatz, die sich um die sozialen Belange und Sicherheit der Bürger kümmern.

Dazu gehörten auch die Mitglieder des Kreisverbandes Wesermarsch des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Einige Mitglieder trafen sich am Samstag im DRK-Haus an der Rönnelstraße in Brake. Dort war eine große Lieferung an Osterhasen und Süßigkeiten von Milka angekommen, die der DRK-Bundesverband verteilte. Es waren 1152 Osterhasen, 10 008 Stück Kinderschokolade, 5641 Stück Bueno und mehrere Tausend Stück Ferrero Küsschen. Diese wurden von den Mitgliedern des DRK für Einrichtungen in der Wesermarsch zusammengepackt. Mit DRK-Aufklebern bestückt, nahmen die Mitglieder die zusammengestellten Pakete mit und verteilten sie zu Ostern.

„Wir haben schon Anfragen aus den Kirchengemeinden der ganzen Wesermarsch“, sagte Kreisbereitschaftsleiter Dr. Frank Gall. „Die Kirchengemeinden von Lemwerder bis Butjadingen erhalten insgesamt rund 400 Osterhasen, die beiden Krankenhäuser in Brake und Esenshamm auch rund 400 Osterhasen. Und das Christophorus-Haus in Brake bekommt etwa 100 Osterhasen.“

Weitere süße Osterspenden wurden nach Elsfleth gebracht. Hier hat die Flüchtlingshilfe diese zu den Familien nach Hause gebracht und vor die Tür gestellt. Weitere Osterspenden gingen an die Jugendfeuerwehren Großenmeer und Ovelgönne, die Nähtanten, die Pflegeheime in der Region, an die drei Freiwilligen Feuerwehren in Brake, die Polizei und Wasserschutzpolizei, den Rettungsdienst Wesermarsch sowie an die Pflegeheime Alt Harrien, Teichblick und ALO-Heim in Brake.

Der Vorsitzende des Kreisverbandes Wesermarsch, Karl-Heinz Röben, war auch vor Ort. „Nicht nur sonst, auch und vor allem in Krisenzeiten halten wir besonders zusammen“, betonte er.