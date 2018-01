Brake /Ovelgönne „Natürlich, ich hab den noch total präsent“, sagt Gerd Spiekermann auf die Frage, ob er sich noch an seinen ersten Auftritt erinnere. „Ich hab mir damals den Kopf gestoßen!“

Wer schon einmal im Fischerhaus war, weiß: die Durchgänge sind im ältesten Haus Brakes eher niedrig. Und wer nicht aufpasst oder vielleicht auch einfach sehr aufgeregt ist, der stößt sich auch gerne mal den Kopf. So ist das auch Gerd Spiekermann passiert. „Sowas vergisst man nicht.“

Das war das erste Mal, dass der gebürtige Ovelgönner, der heute in Hamburg lebt, seine eigenen Geschichten vor Publikum präsentiert hat. Am 25. Januar 1978 stand er zum ersten Mal auf der Bühne und war natürlich auch furchtbar aufgeregt. Damals hat er vorher noch überlegt, was er bloß anziehen soll. „Das war so was wie ein Norwegerpullover, das hat man da so getragen.“

Schon damals war das Haus voll und alle Plätze belegt. Als er jetzt für sein – auf den Tag genaues – 40-jähriges Bühnenjubiläum zurückkehrte, war die Vorstellung natürlich wieder ausverkauft. Dieses Mal sogar so schnell, dass noch eine Nachmittagsvorstellung um 15 Uhr dazugenommen wurde. Und auch diese war innerhalb weniger Stunden ausgebucht.

Anfrage aus Berlin

„Wir hatten sogar einen Anruf aus Berlin für Karten“, erzählt Manfred Brau. Er bildet zusammen mit Jürgen Boom den Vorstand des Heimatbund Brake. Der Verein besitzt das Fischerhaus und freut sich über diesen großen Zuspruch.

Den Auftritt zum 40. Jubiläum hat die Schwester von Gerd Spiekermann organisiert. Anne Gerdt hat früh den Kontakt zum Heimatbund gesucht. Gemeinsam mit Manfred Brau hat sie den Auftritt geplant – ihr Bruder wusste davon nichts. „Für den Heimatbund und für Brake ist das ein Highlight“, sagt Manfred Brau. Und Jürgen Boom fügt hinzu: „Das ist eine schöne Auftaktveranstaltung für das Jahr.“

Gerd Spiekermann war von der Aktion auf jeden Fall sehr überrascht. Auf die Frage, ob er noch Lampenfieber habe, antwortet er: „Lampenfieber? Kenn ich nicht!“ Es sei jetzt eine „fröhliche Aufgeregtheit“, die ihn vor seinen Auftritten erfasse. Wenn er jetzt noch so Lampenfieber hätte, dann wäre die Bühnenkarriere nichts für ihn gewesen. Mittlerweile tritt er bis zu 100 Mal in einem Jahr auf.

Plattdeutsches Kabarett

Gerd Spiekermann sieht sich als einen plattdeutschen Kabarettisten oder auch Comedian. Er macht mehr als „nur lesen“. Denn so hat er einfach viel mehr Interaktion mit dem Publikum und das macht ihm sehr viel mehr Spaß. Gleich zu Beginn fragt er: „Wer kommt denn hier aus Ovelgönne?“ Einige zeigen auf. „Und der Rest aus Brake?“ Zustimmendes Gemurmel. Dann kommt auch die Frage: „Wer war denn damals beim ersten Auftritt dabei?“ Ein paar Finger gehen hoch. Und dann fängt er an zu erzählen. Von seinem Eintritt ins Rentenalter, was er und seine Frau daraus so machen. Natürlich alles auf Platt. Und das Publikum findet sich darin wieder und lacht und klatscht.

Auf das Publikum war Gerd Spiekermann übrigens genauso neugierig, wie das Publikum wohl auch auf ihn. „Ich bin sehr gespannt, wer heute so kommt“, erzählte er im Gespräch. Von ein paar wusste er bereits, dass sie kommen würden, darunter auch Verwandte und Bekannte, die noch in Ovelgönne oder in der Umgebung wohnen. Dann hört er auch schon eine bekannte Stimme im Hintergrund. „Mensch“, sagt er, „von dem haben wir unser Haus gekauft“. Die ersten Gäste, die schon um kurz nach zwei ankommen, begrüßt er persönlich mit Handschlag. Wie sehr sie das freut, ist ihnen deutlich anzumerken. Dass jemand seine Gäste nach 40 Jahren auf der Bühne immer noch persönlich und so herzlich begrüßt ist ja auch etwas Besonderes.