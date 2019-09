Brake Nicht nur in weiten Teilen Europas haben rechte Bewegungen und Parteien in den vergangenen Jahren einen beachtlichen Zulauf und Wahlerfolge zu verzeichnen. Wie die jüngsten Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen zeigen, sind sie auch in Deutschland auf dem Vormarsch. In einer eindrucksvollen Analyse am Beispiel der fünf europäischen Länder Italien, Frankreich, die Niederlande, Österreich und Deutschland haben die Autoren Klaus Busch, Joachim Bischoff und Hajo Funke bereits 2018 die Ursachen und Gefahren eines Rechtsrucks in der Gesellschaft thematisiert. Ihre Veröffentlichung „Rechtspopulistische Zerstörung Europas? Wachsende politische Instabilität und die Möglichkeit einer Kehrtwende“ ist im VSA-Verlag Hamburg erschienen und umfasst rund 220 Seiten. Das Buch kostet 16,80 Euro.

Einer der drei Autoren lebt in Brake: Dr. Klaus Busch. Der ehemalige Professor für Europäische Studien an der Universität Osnabrück und europapolitischer Berater der Gewerkschaft Verdi sowie Joachim Bischoff, Redakteur der Zeitschrift Sozialismus, und Hajo Funke, ehemaliger Professor für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin, liefern in ihrem Buch einen systematischen Vergleich zum Rechtspopulismus in Europa. Wie erklären sich die Zustimmungswerte rechtspopulistischer Parteien in vielen europäischen Ländern? Für die drei Autoren haben die Ursachen sowohl mit der Entwicklung in Europa allgemein als auch mit der Entwicklung in den Nationalstaaten selbst zu tun. Am Beginn steht für die Autoren die Eurokrise. Danach widmen sich Klaus Busch, Joachim Bischoff und Hajo Funke dem ihrer Meinung nach Versagen der EU in der Flüchtlingskrise.

Das Fazit: Es besteht für sie die reale Gefahr, dass es zu einer Zerstörung der Eurozone und der Europäischen Union durch einen Prozess der Re-Nationalisierung komme, so Klaus Busch im Gespräch mit der Nordwest-Zeitung. Denn rechtspolitisches Denken war nach seinen Worten bis ins 19. Jahrhundert hinein Teil der politischen Kultur und keime wieder auf. Es bedürfte großer politischer und kultureller Anstrengungen, um das Steuer noch herumzureißen. Die Rede ist unter anderem von der Schaffung eines zusätzlichen arbeitsmarktpolitischen Stabilisierungsfonds im EU-Haushalt.