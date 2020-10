Radtour zum Abschluss

Brake Die Fahrradgruppe des Brakevereins startet an diesem Donnerstag, 8. Oktober, zu ihrer Saisonabschlusstour. Dieser Ausflug ist als Überraschungstour für alle Teilnehmer geplant.

Die Teilnehmer starten mit ihren Rädern um 9 Uhr an der Kaje 9 in Brake. Weiter geht es in Richtung Norden zu einer einstündigen Besichtigungsfahrt und weiter mit den Rädern zum Mittagsimbiss. Selbst erzeugte Getränke werden angeboten und bei der Rast auf die vergangenen 19 Touren zurückgeblickt. Zu den Fahrten zählten 18 Tagestouren und die Mehrtagestour auf dem Mainradweg, die unter Coronabedingungen gemeistert wurden.

Vorgestellt werden die für 2021 geplanten 17 Tages- und zwei Mehrtagestouren. Um Anmeldung bei der Touristinfo unter Telefon 04401/19433 wird gebeten. Der Personalausweis ist mitzubringen.