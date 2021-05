Ratgeber für UNternehmer: Wie man Macht in Vertrauen verwandelt

Brake Alle wissen alles – das ist einer der Grundsätze, nach denen Gunnar Barghorn sein Unternehmen führt. Und auch seine Leser werden erstaunt sein, wie nah der 53-jährige sein Publikum an seinem Werdegang teilhaben lässt.

In seinem ersten Buch „Der Humanunternehmer“ schildert der Geschäftsführer eines großen Braker Handwerkunternehmens mit 100 Mitarbeitern, wie er nach der Übernahme des Betriebs von seinem Vater eine völlig neue Führungsphilosophie umsetzte. „Das war ein extremer Veränderungsprozess, der bis an die Grenzen der Existenz ging“, erinnert er sich. Er hat „Egoismus und Ellenbogen“ als toxische Elemente erlebt. „Der kalte Krieg fand nicht nur draußen, sondern auch in meiner Familie statt“, heißt es in seinem Buch.

Macht anders einsetzen

Grund für ihn, seine Macht mit der Übernahme der Geschäftsführung bei Barghorn im Jahr 2001 anders einzusetzen. Zunächst veränderte er die Firma auch in ihren äußeren Strukturen. „Wir waren elf Handwerksbetriebe unter einem Dach. Das passte nicht für die Zukunft.“ Nach einer Vereinheitlichung auf heute drei Abteilungen – Stahlbau, Metallbau und Maschinenbau – ging Gunnar Barghorn daran, die Unternehmensphilosophie im Unternehmen zu ändern. „Ich wollte ein Humanunternehmer sein, das war mir schnell klar. Die Bedürfnisse der Mitarbeiter sollten im Zentrum stehen. Ich sehe es so: wenn die Mitarbeiter ihre Firma lieb haben, beschützen sie sie vor jeder Gefahr.“ Dann brauche es auch keine Kontrollen mehr. „Die Mitarbeiter kümmern sich von selbst um den Kundennutzen. Das muss ich nicht anleiten.“

Daran hätten sich auch viele Abteilungsleiter erst einmal gewöhnen müssen. „Ich gebe einen unbegrenzt großen Entscheidungsrahmen. Hier im Unternehmen ist keine Information geheim, das reicht vom Gehalt des Chefs bis zu den Bilanzen“, erklärt er 53-Jährige. Mit so viel Verantwortung umzugehen sei damals neu für viele Mitarbeiter gewesen. „Wenn jemand mit einer Frage zu mir ins Büro kommt, bekommt er keine Antwort. Ich will, dass sich die Leute selbst eine Lösung überlegen“, so Barghorn. „Die Mitarbeiter sollen in ihrem Schaffen möglichst nicht gestört werden“, findet er.

Das Ziel, ein Humanunternehmer zu werden, hat der Geschäftsführer nicht über Nacht erreicht. „Das war natürlich ein langer Prozess, der auch noch andauert. Es ging an die Grenzen. Ich bin sehr dankbar, dass auch in dunkelsten Zeiten wichtige Leistungsträger das Unternehmen nicht verlassen haben.“ Wichtige Mitarbeiter: sie sind für den 53-Jährigen nicht nur in der Führungsetage zu finden. „Am wichtigsten sind unsere Monteure bei den Kunden vor Ort. Ich sage immer: was die nicht zusammenschrauben, können wir nicht abrechnen.“

Menschen berühren

Für wen hat Gunnar Barghorn sein Buch geschrieben? „Es ist ein Buch für Unternehmer mit 30 bis 300 Mitarbeitern. Es soll Menschen berühren. Vielleicht entsteht ein Dialog“, sagt er.

„Neue Leichtigkeit für Unternehmen“ lautet der Untertitel seines Werkes. Er selbst lebt diese Leichtigkeit, und fordert mit seiner Philosophie auch seinen Mitarbeitern Mut zu diesem neuen Weg ab, indem er ihnen mehr Verantwortung überträgt. „Vielleicht flapsig, aber nie böse“, beschreibt Gunnar Barghorn seinen Stil. „Ich möchte den Menschen den sein lassen, der er sein möchte.“

