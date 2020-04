Round Table: „Session“ rockt die Stahlbauhalle

Brake Die Corona-Pandemie bestimmt zurzeit den Alltag der Menschen – wie kaum ein anderes Ereignis zuvor. Wegen der aktuellen Situation muss Round Table 152 Brake seine für den 25. April geplante Veranstaltung „Rockin’ the Factory“ schweren Herzens verschieben. Getreu dem Motto „aufgeschoben ist nicht aufgehoben“ soll die Veranstaltung auf den 24. April 2021 verlegt werden.

Wie die Organisatoren mitteilen, sind bereits rund 650 Karten verkauft worden. Der Vorverkauf bleibe auch für das Konzert im nächsten Jahr bestehen. „Die bisher ausgehändigten Karten behalten ihre Gültigkeit. Sofern jemand an dem neuen Datum verhindert ist, können die Karten auch zurückgegeben werden“, betonen die Organisatoren.

Die Veranstaltung „Rockin’ the Factory“ ist eine der wichtigsten Einnahmequellen für zahlreiche Projekte des Round Table 152 Brake. In den zurückliegenden Jahren konnten zahlreiche Vereine und Organisationen unterstützt werden. Dazu zählten die Ovelgönner Mühle, das Kinderhospiz in Wilhelmshaven, der Braker Senioren-Aktiv-Pass, der Braker Kinder-Aktiv-Pass, die Grundschule Elsfleth, das Projekt Fruchtalarm, der Verein Lebenswunsch, die Aktion Toter Winkel sowie der Weihnachtspäckchenkonvoi.

Für 15 Euro pro Person (an der Abendkasse 17 Euro) sind die Karten im Vorverkauf nach wie vor zu erwerben bei:• Filialen der Landessparkasse zu Oldenburg (Rodenkirchen, Brake, Elsfleth);• in der Buchhandlung Gollenstede;• Bft-Tankstelle sowie • Friseursalon CABS.

Die Stahlbauhalle der Firma Barghorn soll wieder zu einer großen Veranstaltungsbühne werden. Ab 19 Uhr werden sich am 24. April 2021 die Tore öffnen, ab 20.30 Uhr steigt die Show. Der Serviceclub Round Table Brake 152 lädt alle Interessierten zu „Rockin‘ the Factory“ ein. Für einen unvergesslichen Abend wird die Partyband „Session“ aus den Niederlanden sorgen.

Für das leibliche Wohl stehen wieder Foodtrucks aus der Region zur Verfügung. Der Round Table schenkt wieder ein Sortiment an Getränken aus und sammelt so Gelder für zukünftige Projekte.