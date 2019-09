Brake Wenn man mehr von den Kunstwerken in Brake sehen möchte, reicht es nicht nur durch die Innenstadt und an der Kaje zu gehen, ab und zu muss man auch in die andere Richtung aufbrechen, dann werden selbst schlichte Häuserfassaden zum Hingucker.

Die Wartende

Doch erst geht der Rundgang an der Kaje weiter. Denn wandert man vom Telegraphen aus nach rechts an der Kaje entlang, trifft man auf eine Dame, die die Wartende genannt wird. Sie ist eine Skulptur, die 1990 vom Künstler Norbert Marten aus Westerstede erstellt wurde.

Auch wenn diese Skulptur keiner Frau aus Brake nachempfunden wird, so erinnert sie Stadtführer Wilfried Sagkop an eine Frau: „Es hat hier in Brake mal ein Original gegeben, Frieda Wiener, die war zu jedem nett und hatte so einen hüpfenden Gang“, sagt der Stadtführer. „Und wenn man die in Erinnerung hat, dann ist Frieda Wiener genau in dieser Person dargestellt.“

Die nackte Schöne

Geht man allerdings nach links an der Kaje vorbei auf der Mitteldeichstraße, so wird einem ein weißes Haus deutlich hinter der Mauer hervorstechen. Denn dort ist ein auffallendes Bild, ein „Fresko“, wie es Sagkop nennt, an die Wand angebracht. „Da steht Baujahr 1907, das ist das Baujahr des Hauses und gebaut wurde es auf dem Platz vom ehemaligen Hotel Gross.“ Bauherr war Wilhelm Plassmann, ein Holzhändler, der allerdings Ärger mit den Leuten bei der Stadtverwaltung im Rathaus hatte. „Und das Rathaus war seiner Zeit in der Breiten Straße und da hat er gesagt, die können mir mal den Buckel runterrutschen“, sagt Sagkop. „Dann wurde diese nackte Schöne ans Haus angebracht und die zeigt heute noch mit ihrem Buckel zum ehemaligen Rathaus.“ Worum sich der Streit drehte, ist nicht bekannt. „Es ging wahrscheinlich um Geld.“

Ebenfalls ist auf dem Wandbild ein Jüngling zu sehen, der der Frau einen Zweig übergibt. Die Dame zeigt mit einer Hand nach oben, wo das Kaiser-Wilhelm-Denkmal an der Porta Westfalica zu sehen ist. Im Hintergrund wiederum ist Wasser und ein Schiff zu sehen. „Wenn man das im Ganzen sieht, hat Plassmann seine Lebensgeschichte aufgezeigt. Wo er herkommt, dass er das Holz die Weser runtergeflöst und in Brake gesägt und verkauft hat und die Jahreszahl von seinem Haus“, sagt der Stadtführer.

BKSG-Mosaik

Doch nicht nur nah an der Kaje gibt es überraschende Kunstwerke. Auch an der Bahnhofstraße Ecke Uferweg steht ein Haus, an dessen Fassade sich ein Mosaik und zwei Gemälde befinden. „Es gab in den 60er Jahren Schiffergesellschaften in Brake und das eine war die Braker Küstenschiffergesellschaft“, kurz BKSG, erklärt Sagkop. „Die hatte ihren Sitz in dem Haus und die haben dieses Mosaik ans Haus rangemacht, als Geschäftsschild.“

Die Kunstwerke an der Fassade hingegen haben eine etwas interessantere Geschichte. Denn das Haus selbst ist 15 Zentimeter schief, wie Hussein El Rayess sagt.

Fassadengemälde

Das sagte ihm um 1994 der damalige Hausbesitzer und Geschäftsführer eines Malerbetriebs. Um das zumindest optisch zu ändern, sollte der studierte Künstler das richten, damit es „gerade aussieht“. Auf der einen Seite malte er Fenster, die er „so anpasste, das das Haus nicht mehr so schief aussieht“, erklärt Rayess. Zusätzlich malte er eine ältere Dame, die aus dem Fenster ihre Blumen gießt. „Das war eine ältere Nachbarin“, sagt der Künstler. Auch die Maler, die auf der anderen Seite abgebildet sind, stammen von ihm. Vorbild war ein Mitarbeiter des Malerbetriebs. Für beide Gemälde brauchte Rayess etwa drei Wochen. Doch das sind nicht die einzigen Werke, die an Braker Fassaden prangen. Insgesamt hat er sechs Fassadenmalereien erstellt.