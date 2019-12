Oldenburg

Frohes Fest 2020! Darauf können wir Weihnachten auf keinen Fall verzichten

Kerzenschein, „Stille Nacht“ und funkelnde Kinderaugen – das mögen viele Menschen an den Festtagen. Aber es gibt noch so viel mehr, was Weihnachten ausmacht! Wir Onlineredakteure verraten, was – und welche guten Nachrichten uns in diesem Jahr besonders beeindruckt haben.