Brake Was wird das Jahr 2019 für Brake bringen? Auch die Redaktion der Nordwest-Zeitung weiß das nicht. Sie hat sich aber ein paar Gedanken gemacht, was wünschenswert wäre – oder vielleicht doch nicht.

• Kultur

Lange hat es gedauert, Ende November erfolgte dann aber doch der Startschuss für die rund 900 000 Euro teure Sanierung des Centraltheaters Brake (CTB). Und das ausdauernde Engagement der Braker hat sich nicht nur bis nach Oldenburg rumgesprochen, sondern dort offenbar auch beeindruckt: Zwar soll das internationale Filmfestival vom 11. bis 15. September wie üblich in der Huntestadt gefeiert werden. Doch jetzt sind erste Details der geheimen Pläne der Filmfestmacher durchgesickert: Für die Ausstrahlung des Eröffnungsfilms ist das Braker CTB vorgesehen. Und das ist längst nicht alles: Ein echter Hollywood-Star soll dabei sein. Wer, ist allerdings noch „Top Secret!“.

Zwei Voraussetzungen müssen allerdings erfüllt sein: Die Arbeiten müssen rechtzeitig erledigt sein und ein fünf Meter breiter und 50 Meter langer roter Teppich muss her. Im Budget der CTB ist der nicht drin. Die Genossen denken kurz darüber nach, ob man den Samtbezug der roten Kinosessel verarbeiten kann, verwerfen diese Idee aber ebenso schnell wieder. Umgesetzt werden soll dafür eine kostengünstige Lösung: Alle Brakerinnen und Braker, die stricken können, werden aufgerufen, gemeinsam an dem Teppich zu arbeiten. Halten muss der ja nur einen Abend lag.

• Immobilien

Weniger weit kommt man bei den Planungen zur Umnutzung und Sanierung des Bahnhofgebäudes. Nachdem der Eigentümer, die Aedificia GmbH aus Frankfurt/Main, seit dem Erwerb im April 2017 in regelmäßigen Abständen bekundet hat, die Verträge mit Mietern seien „unterschriftsreif“ oder „liegen in den letzten Zügen“, deutet sich nach der fünften Wiederholung eine spektakuläre Wende an – und ein neuer Eigentümer: Weil es in der Stadt mit dem Wasserturm in Kirchhammelwarden noch ein weiteres historisches Gebäude gibt, das seit Jahrzehnten auf eine Nachnutzung wartet, wird ein runder Tisch einberufen. Dessen Ergebnis: Die Eigentümer einigen sich auf einen Tausch ihrer Immobilien und probieren mit dem jeweils neuen Gebäude ihr Glück bei der Vermarktung.

• Freizeit

Der Supersommer 2018 wird durch den des Jahres 2019 noch getoppt. Zwischen Mitte April und Mitte Oktober liegen die Temperaturen beständig um die 30 Grad. Zum Glück für die Landwirte (und alle anderen) regnet es in diesem Jahr nachts allerdings regelmäßig. Das mediterrane Klima ist Wasser auf die Mühlen der Freibad-Befürworter. Die ziehen einen Plan aus der Schublade, um 2019 zumindest noch ein paar Wochen das herrliche Wetter bei einem kühlen Bad nutzen zu können: Das Schwimmerbecken wird ohne große Investitionen einfach zu einem Teich erklärt – Baden erfolgt in Regenwasser und auf eigene Gefahr. Parallel wird aber schon weitergedacht: Sand für einen Südseestrand soll aus der Weservertiefung kommen, das Wasser in den folgenden Super-Sommer-Jahren direkt aus dem Fluss. Da die Fußgängerzone eh nicht wiederzubeleben ist, wird die Breite Straße zum Kanal Richtung Freibad umgebaut. Wohnen im Erdgeschoss in der früheren Fußgängerzone wird nicht nur erlaubt, sondern dank Blick aufs Wasser auch äußerst attraktiv. Davon lässt sich auch der neue Arbeitskreis Innenstadt überzeugen.

Bei der Frage nach der Energiebeschaffung für das Freibad wird zunächst auf Windenergie gesetzt. Pläne für eine 3-MW-Anlage auf dem Freibadgelände werden bekannt. Um die 100-Meter-Höhenbeschränkung zu umgehen, soll die Anlage nur 90 Meter hoch werden und auf dem nicht mehr benötigten 10-Meter-Sprungturm platziert werden. Aus Angst vor Klagen einer Bürgerinitiative werden die Planungen aber verworfen und es wird über eine große Photovoltaikanlage nachgedacht. Da der Platz beim Freibad nicht ausreicht, soll eine solche auf der Deponie in Käseburg entstehen. Die wird kurzerhand stillgelegt. So kommt der Landkreis auch dem Ergebnis des Eignungsgutachtens zur Einlagerung von freigemessenem Abfall aus dem Kernkraftwerk Unterweser zuvor. Das sollte eigenlicht längst vorliegen und vom Umweltministerium überprüft worden sein.