Brake Die Sonnenbrille im Logo verrät es: Ein Sommerfest soll gefeiert werden. Und auch die stilisierte Weltkugel und die bunten Farben haben ihren Sinn. Sie stehen für die Vielfalt der Völker und Kulturen. „Schau in meine Welt“ ist die Devise für das Fest, das am Sonntag, 16. September, ab 11 Uhr auf dem Gelände des Berufsbildungszentrums (BBZ) in Brake gefeiert werden soll. Das Ziel: ein spaßiger Nachmittag vor allem, aber nicht nur für Kinder. Verschiedene Kulturen sollen sich auf spaßiger Ebene begegnen und so die Chance erlangen, sich über Unterschiede von Essen, Musik und landestypischen Spielen auszutauschen.

Auf die Beine gestellt wird es (wie berichtet) von 15 angehenden Erzieherinnen und Sozialassistentinnen der Fachschule für Sozialpädagogik in Elsfelth. Sie sind hoch motiviert, „den Kindern die kulturelle Welt zu zeigen. Unser Fokus liegt dabei nicht auf der Integration, sondern der Inklusion“, betonen Marie Eichhorn und Merle Wilhelm, zwei der Organisatorinnen. „Wir hoffen, dass jeder Teilnehmer, ob jung oder alt, auf dem Fest einen Einblick in die Welt seines Gegenübers bekommt und vielleicht ganz neue Erfahrungen, Eindrücke, Geschmäcker und Spielideen sammelt.“ Dies führe letztlich zu einer wertschätzenden Akzeptanz untereinander.

Unterstützt werden die jungen Frauen von der Stadt Brake. Die ist offiziell auch Veranstalter. Organisation und Umsetzung liegt allerdings komplett in Händen der Schülerinnen.

Und denen ist es gelungen, 20 Organisationen und Vereine zum Mitmachen zu gewinnen. Zudem werden die angehenden Erzieherinnen und Sozialassistentinnen zehn eigene Stände betreiben. Das Angebot reicht von Kreativangeboten über Essen und Getränke bis hin zu landestypischen Spielen aus aller Welt: Henna-Tattoos, Hüpfburg, Fußball-Dart, Glücksrad, ein vielfältiges Bühnenprogramm, Kinderschminken – Langeweile dürfte da nicht aufkommen. „Es war ein langer, manchmal auch mühsamer Weg“, gewähren Marie Eichhorn und Merle Wilhelm einen Einblick in die bisherige Organisation. „Aber jetzt freuen wir uns sehr auf das Fest und sind alle schon total gespannt und aufgeregt.“ Das Unterhaltungsprogramm ist komplett kostenfrei. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Auch die NWZ unterstützt das Fest: Weltraumreporter Flux vom NWZ-Kinderclub hat sein Kommen angekündigt – und das nicht mit leeren Händen: Er will Zeitungsrollen aus dem Druckhaus mitbringen, auf denen übergroße Bilder entstehen können.

Das Fest ist auch Teil der Fairtrade-Wochen in Brake. Es wird einen Stand zu dem Thema geben.