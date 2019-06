Brake Trotz der sehr heißen Temperaturen konnte Sabine Röben-Nonnast im Braker Schiffahrtsmuseum jetzt mehrere Besucher zur musikalisch-literarischen Führung „Auf Brommys Spuren“ mit der Mezzosopranistin Stefanie Golisch begrüßen.

„Wenn man sich mit dem Menschen Brommy beschäftigt und tiefer in die Materie eintaucht, dann entdeckt man sogar noch interessante Dinge, die das Museum noch nicht gefunden hat“, freute sich die Künstlerin, die sich für ihre Text- und Liedauswahl intensiv mit dem Leben des ersten Admirals der Deutschen Flotte beschäftigt hat. Zu jedem Text hatte sie ein passendes Lied ausgewählt, das inhaltlich Bezug zu dem vorher Vorgetragenen nahm.

„Brommy war ein liberaler Schöngeist, der sich als Schriftsteller und Komponist betätigte. Bereits 1832 erschien sein erstes Buch: Skizzen aus dem Leben eines Seemannes“, berichtete Stefanie Golisch. Sie zitierte unter anderem seine Beschreibungen des Meeres: mal tiefgründig, mal bewundernd, aber auch respektvoll und voller Hochachtung vor der Gewalt des Wassers. Auch eine Geschichte Brommys, die er zur Erinnerung an seine Zeit in Hamburg verfasste, trug sie den Zuhörern vor. Großen Raum nahmen seine literarischen Werke in der Zeit seiner ersten Liebe Bertha ein, die den Seemann als einen romantischen, verliebten und sehnsuchtsvollen Menschen zeigten. Doch am 4. Juli 1836, Carl Rudolph Brommy war seinerzeit 32 Jahre alt, wurde sein Herz gebrochen – und auch dies brachte er deprimiert zu Papier.

Immer wieder jedoch beschrieb Brommy die Stimmungen auf See. So beschreibt er die Situationen auf dem Schiff in dunkler Nacht, die ihm einerseits Schrecken und Furcht bringen, aber anderseits auch voller Zuversicht in die Zukunft schauen lassen. Seinen beruflichen Werdegang beschrieb Stefanie Golisch nur in kurzen Worten, der Fokus lag eher auf dem Menschen Brommy, der am 1. Juli 1852 Caroline Groß aus Brake heiratete, mit der er eine neue Liebe gefunden hatte. Auch ihr widmete er wieder Gedichte und zärtliche Worte, in denen er seiner Liebe Ausdruck gab. Lange blieb ihnen das Glück nicht hold, denn Brommy verstarb am 9. Januar 1860 in Lesum und wurde auf dem Hammelwarder Friedhof beigesetzt. Erst 25 Jahre später wurde auf seinem Grab ein Denkmal mit der Aufschrift des Heimatdichters und Freundes Hermann Allmers enthüllt.

Im Anschluss an die musikalisch-literarische Reise durch das Leben Brommys hatten die Besucher noch Gelegenheit, selbst durch die Ausstellung zu wandern und auch mit der Künstlerin ins Gespräch zu kommen.