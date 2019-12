Brake Dieses kleine Schweinchen hat eine große Reise hinter sich. Jetzt, ein knappes Jahr später, ist es wieder bei seiner Schöpferin angekommen: Tilda Meyer heißt diese, ist fünf Jahre alt, wohnt in Brake und hat sich über das Schweinchen tierisch gefreut – auch wenn sie selber es zuvor gar nicht vermisst hatte.

Was war passiert: In der NWZ-Redaktion war Ende Oktober ein Brief eingegangen. Darin das laminierte rosa Schweinchen samt Aufhängeschnur – und ein lieber Brief: Den hatten Helga und Heiko Würdemann aus Wiefelstede im Ammerland verfasst. Und in ihm schilderte das Paar, wie es das Schweinchen nach einem Besuch des Schneeflöckchenmarktes 2018 im Dreck liegen gesehen hatte, es aufgehoben, gereinigt und anschließend ein Jahr im Auto als Glücksbringer überall mithingenommen hat.

Nun aber, da der nächste Schneeflöckchenmarkt vor der Tür stand, sollte das Schweinchen dahin, wo es hingehört: an einen der von Kindergarten- und Grundschulkindern geschmückten Baum im Museumsgarten. Und deshalb hatte das Wiefelsteder Paar sich an die NWZ gewandt.

Nachdem die rührige Geschichte veröffentlicht worden war, dauerte es nicht lange, bis das Redaktionstelefon klingelte. Sylvia van Heel, Sozialassistentin im Montessori-Kinderhaus, hatte ihre Schrift erkannt. Sie hatte vor Jahresfrist Tildas Namen unter das Schweinchen gesetzt.

„Ich mag Schweine – und die Farbe“, erklärt Tilda die Wahl des ungewöhnlichen Weihnachtsschmucks. Nur eine Frage ließ sie offen: ob es für das Schweinchen einen zweiten Schneeflöckchenmarkt geben oder es doch lieber sicher am eigenen Weihnachtsbaum hängen soll.

Tildas Mutter Gertje Köhlken jedenfalls will sich auch noch einmal persönlich bei den Findern bedanken. „Ich finde es toll, dass das so wertgeschätzt wurde. Andere hätten es einfach liegen lassen.“