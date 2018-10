Brake Das Golzwarder Schützenfest von Freitag bis Sonntag, 12. bis 14. Oktober, steht vor der Tür. Alle Vorbereitungen für das Fest laufen auf Hochtouren. Festausschuss und Vorstand haben auch in diesem Jahr wieder ein tolles Programm zusammengestellt.

In diesem Jahr soll auch wieder unter dem Motto Spaß und Unterhaltung für Jung und Alt allen Altersschichten viel geboten werden. Viele Vereinsmitglieder haben sich wieder bereit erklärt, an allen Tagen das Programm zu gestalten. Alle Verantwortlichen und Akteure hoffen auf guten Zuspruch seitens der Bevölkerung.

Das Fest beginnt am Freitag, 12. Oktober, um 21 Uhr mit der Disco „Hüttengaudi“ und der Wahl der „Hüttenliesl“.

Am Samstag, 13. Oktober, wird ab 14.30 Uhr wieder ein bunter Nachmittag im Festzelt angeboten. Unter Mitwirkung vom Festausschuss wird ein unterhaltsames Programm geboten. Hierzu spricht der Schützenverein vor allen Dingen die Senioren aus Golzwarden und Umgebung an. Kaffee-Ausschank und Berliner sind im Angebot. Für die Mädchen und Jungen wird ein separates Kinderprogramm im Festzelt angeboten, unter anderem Spiele, Tombola, Bonbon-Mann und ab 15 Uhr „Bingo“ mit attraktiven Preisen.

Um 18.30 Uhr heißt es für alle Golzwarder Schützinnen und Schützen: Antreten vor dem Festzelt zum Abholen des amtierenden Königspaares, begleitet durch „Kinder Fackelzug“.

Nach dem Einmarsch im Festzelt wird nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Stephan Meyer das noch amtierende Königspaar den Festball 2018 eröffnen. Danach startet die „Schützen-Party mit Oktoberfest und Live-Musik“. Gegen 21 Uhr wird dann das Geheimnis gelüftet: Die Sportleitung proklamiert vor den angetretenen Schützen im Festzelt das neue Königshaus 2018.

An allen Tagen gibt es zu den verschiedenen Veranstaltungen jeweils eine Tombola mit vielen attraktiven Preisen.

Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit dem Festmarsch der Schützenjugend und Abholen der Jugendkönige unter Begleitung des Musikzuges der Johanniter aus Rodenkirchen. Um 10 Uhr findet ein Zeltgottesdienst statt. Anschließend geht es weiter mit dem traditionellen Frühschoppen im Festzelt unter der Begleitung der „Ovelgönner Blaskapelle“.

Während dieser Veranstaltung werden noch Ehrungen langjähriger Mitglieder durch den 1. Vorsitzenden vorgenommen. Es gibt eine Tombola.

Ab 14 Uhr erwartet der Golzwarder Schützenverein die auswärtigen Vereine vor dem Festzelt, von dort aus startet um 14.30 Uhr der große Festumzug durch den geschmückten Ort und endet im Festzelt. Der dann folgende etwa zweistündige bunte Nachmittag soll auch in diesem Jahr alle Zuschauer in gute Stimmung versetzen. Verschiedene Gruppen haben immer fleißig geübt, um ebenfalls wieder für Freude und Frohsinn zu sorgen. Außerdem wieder mit dabei wird eine Showbühne sein, die allen Zuschauern gute Sicht bieten wird, so das von allen Plätzen die Vorführungen zu sehen sind.

Danach rundet ein gemütlicher Nachmittag das hoffentlich gut besuchte Golzwarder Schützenfest 2018 ab.

Das Festzelt ist am gesamten Wochenende beheizt.