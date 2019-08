Brake Der Braker Schützenverein lässt zum Empfang der Stadt Brake am Sonntag, 25. August, im Rathaus, für alle Königspaare der Stadt Brake eine alte Tradition wiederaufleben: Nach dem Empfang des neuen Braker Stadtkönigspaares und der vier Königshäuser aus Golzwarden, Boitwarden, Hammelwarden und Brake durch Bürgermeister Michael Kurz werden die Majestäten, draußen vor dem Rathaus, mit einem Salutschießen begrüßt. Das Salutschießen gab es zuletzt vor mehr als zehn Jahren.

Ebenfalls nach mehreren Jahren findet auch wieder mit der musikalischen Begleitung der Ovelgönner Blaskapelle ein Schützenumzug vom Rathaus zum Schützenhof, an der Bahnhofstraße, statt. Die Teilnehmer, darunter Ehren- und Vizepräsidentin des Oldenburger Schützenbundes, Ehrenpräsidenten des Schützenbundes Wesermarsch, der Präsident des Schützenbundes Wesermarsch sowie Abordnungen der Vorstände und Mitglieder aller vier Braker Schützenvereine werden sich gemeinsam zur Königsfeier begeben.

Während dieser Königsfeier wird der Braker Schützenverein einige Mitgliederehrungen sowie die Proklamation des neuen Kaiserpaares vornehmen.

Einen Tag vorher, am 24. August, findet der Königsball der Braker Schützen in der Gaststätte „Kiek mol rin“, in Sürwürden, statt. Dort wird dann auch die neue Stadtkönigin vorgestellt, die dann mit dem schon im Mai in Boitwarden proklamierten Braker Stadtkönig Erwin Hayen das erste Braker Stadtkönigspaar bildet.

Außerdem wird im Laufe des Abends das neue Königshaus des Braker Schützenvereins proklamiert.