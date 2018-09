Brake Was für eine Premiere. Noch am Sonntagmorgen hatten Marie Eichhorn und ihre Mitstreiterinnen dem Tag sehr angespannt entgegen gesehen. Wen wundert’s? Sind die 13 jungen Frauen doch angehende Erzieherinnen und Sozialassistentinnen der Fachschule Sozialpädagogik in Elsfleth und keine professionellen Eventmanegerinnen. Schon mit Beginn des von ihnen organisierten interkulturellen Sommerfestes „Schau in meine Welt“ sollten die Befürchtungen, ob das Konzept aufgeht, aber verschwinden: Hunderte Kinder und ihre Eltern bevölkerten schon vor Mittag das Gelände des Berufsbildungszentrums. Und das Kommen und Gehen sollte bis zum Nachmittag auch kein Ende finden.

Das merkte auch der Deutsch-Arabische Kulturverein. Die Leckereien aus der arabischen Küche fanden so reißenden Absatz, dass die reichlichen und gut gefüllten Platten schon mittags leer waren. Zwar hätte das Team um Vorsitzenden Taia Abdilati gerne noch mehr Gästen Speisen angeboten, aber auch so war er voll des Lobes über das Fest: „Schön, dass man hier miteinander ins Gespräch kommt.“

Insgesamt gut 20 Vereine und Institutionen leisteten ihren Beitrag – sportlich, kulinarisch oder kreativ. Die (Jugend-)Feuerwehr war gekommen, die Polizei auch. Zudem hatten die Organisatorinnen zehn eigene Stände mit Mitmachaktionen aufgebaut.

Oscar, Urkunde und Pralinen gab es von ihnen als Dank für die Unterstützung stellvertretend für Landrat Thomas Brückmann, Brakes Kultur-Fachbereichsleiter Uwe Schubert und das Team vom Jugendtreff Brake. Und die konnten sich – wie auch die Organisatorinnen selbst – angesichts des Erfolgs gut vorstellen, dass aus der gelungenen Premiere eine jährliche Veranstaltung wird.

