Brake Schwarz-Rot-Gold sind die Farben der demokratischen Bewegung im Deutschland des 19. Jahrhunderts. Und es sind auch die Farben, die zurzeit im Schiffahrtsmuseum Unterweser in Brake vorherrschen. Am Donnerstag liefen noch die Vorbereitungen für die große Sonderausstellung „Carl Rudolph Brommy – Admiral der Revolution?“, die am Sonntag, 4. November, um 15 Uhr eröffnet wird. Bestandteil dieser Ausstellung ist auch die schwarz-rot-goldene Originalflagge, die seit dem 18. März 1848 vom Oldenburger Rathaus wehte.

Die Sonderausstellung „Carl Rudolph Brommy – Admiral der Revolution?“ wird am Sonntag, 4. November, um 15 Uhr im Haus Borgstede & Becker, Breite Straße 9 in Brake, eröffnet. Sie läuft bis zum 29. September 2019. Grußworte zur Eröffnung sprechen Thomas Kossendey, Präsident der Oldenburgischen Landschaft, Thomas Brückmann, Landrat des Landkreises Wesermarsch, Michael Kurz, Bürgermeister der Stadt Brake, Vizeadmiral a.d. Hendrik Born, Bremen, Dr. Detlev G. Gross, Bremen. Den Festvortrag hält der Marinehistoriker Dr. Heinrich Walle aus Bonn. Die Ausstellung ist Bestandteil des Netzwerkprojektes „Demokratischer Aufbruch im Nordwesten“ der Oldenburgischen Landschaft. Das Projekt wird gefördert durch die Oldenburgische Landschaft und die Regionale Stiftung der Landessparkasse zu Oldenburg, LzO-Stiftung Wesermarsch.

Mitarbeiter des Schiffahrtsmuseums Unterweser in Brake hatten am Donnerstag noch alle Hände voll zu tun. Neben vielen anderen Exponaten, teilweise auch aus privaten Sammlungen, die fachgerecht in der Ausstellung arrangiert wurden, musste auch die wertvolle Flagge publikumswirksam und von einer Plexiglasscheibe geschützt in Position gebracht werden. „Wir haben tolle Leihgaben bekommen“, freute sich dann auch Museumsleiterin Dr. Christine Keitsch, die wie ihre Mitarbeiter der Ausstellungseröffnung entgegenfiebert.

Eine zweijährige Planung liegt der aktuellen Sonderausstellung zugrunde. Die Originalflagge, die 1848 in Oldenburg vor 170 Jahren wehte, sei eine Leihgabe des Landesmuseums Oldenburg, so Christine Keitsch. Es freue sie ungemein, diese Flagge in Brake ausstellen zu können.

Abgeleitet aus der schwarzen Uniform mit roten Aufschlägen und goldenen Knöpfen des Lützowschen Freikorps in den sogenannten Befreiungskriegen ab 1813 bis 1815, wurden die Farben später als freiheitlich-demokratisches Symbol übernommen. 1848 wurde die Flagge, mit dem Doppeladler als altem Reichssymbol in der linken oberen Ecke, in Frankfurt auf dem Bundestag des Deutschen Bundes und auf den Schiffen der ersten deutschen Flotte gehisst. 1919 wurde sie in der Weimarer Republik und 1949 in beiden deutschen Staaten wieder zur Nationalflagge.

Für den organisatorischen Aufbau und für die Aufstellung der ersten deutschen Flotte 1848 war Konteradmiral Carl Rudolph Brommy (1804-1860) verantwortlich. Er war ab 1849 Befehlshaber der Reichsflotte, der ersten gesamtdeutschen Marine. Angekauft wurden die Schiffe „Großherzog von Oldenburg“ sowie die beiden, vom Typ her ähnlichen Schiffe „Frankfurt“ und „Der Königliche Ernst August“. Ihre Stationierung in Bremerhaven und Brake sei alles andere als ein Regionalereignis gewesen, sondern wesentlicher Teil der bürgerlich-demokratischen Revolutionsbewegungen des 19. Jahrhunderts, heißt es in der Einladung zur Ausstellung. Brake habe damit für kurze Zeit im Schlaglicht der deutschen Geschichte gestanden.

Durch seine Ehe mit Caroline Hascheline Gross, der Tochter eines wohlhabenden und einflussreichen Braker Kaufmanns, blieb Carl Rudolph Brommy der Region auch nach der Auflösung der Flotte und seiner Entlassung 1853 verbunden.

Die Gestalt Carl Rudolph Brommys ist dabei nicht immer greifbar. In der Sonderausstellung wird mit vielfältigen Exponaten und anhand von Fragestellungen entlang seiner Lebensstationen das facettenreiche und später auch politisch instrumentalisierte Bild dieser historischen Persönlichkeit beleuchtet. Dargestellt werden seine organisatorische Leistung, die Orte seines Handelns und der Aufbau seiner Flotte, wobei die Sonderausstellung mit den Exponaten der Dauerausstellung verknüpft wird.

Die Lebensumstände der bürgerlich-maritimen Kultur des noch jungen, aufstrebenden Hafenstandorts an der Unterweser werden in Beziehung gesetzt zum Verlauf der Revolution von 1848/49, ihrem Aufblühen, Scheitern und ihrem späteren Wiederaufblühen 1918/19, als die Grundrechte der Paulskirche zum wesentlichen Fundament der Verfassung der Weimarer Republik wurden.

Bis heute ist „Brommy“ eine Identifikationsfigur, die sich zu einem werbewirksamen Markenzeichen entwickelt hat. Die Verbindung zwischen der heutigen Symbolfigur und der Bedeutung des revolutionären ersten demokratischen Aufbruchs sei heute nur wenigen noch bewusst, so Christine Keitsch.