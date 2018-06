Brake Drei Tage lang wird in Brake Stadtfest gefeiert. Und Cheforganisator Rene Mondorf ist sich sicher, dass die Party vom 15. bis zum 17. Juni ein Riesenerfolg wird. Von Freitag bis Sonntag steht das Fest in der Innenstadt unter dem Motto „Brake feiert!“

Die Planungen fürs Stadtfest laufen laut Rene Mondorf bereits auf vollen Touren. Der Braker Termin sei wegen des Heumarktes in Tannenhausen/Aurich, der in diesem Jahr in der 2. Juniwoche stattfindet, um eine Woche verlegt worden. Man habe so eine Parallelveranstaltung vermieden. „Einige Schausteller hätten ansonsten nicht kommen können“, ergänzt der 32-Jährige.

Für das Stadtfest verspricht Rene Mondorf ein abwechslungsreiches Programm. Den Jahrmarkt bestücken auch in diesem Jahr der „Break Dancer“, ein Autoscooter und weitere Fahrgeschäfte. Zudem drehen Kinderkarussells ihre Runden.

Offiziell eröffnet wird das Stadtfest am Freitag um 16 Uhr an der Musikbühne direkt an der Braker Kaje. Um 20 Uhr steigt dann dort das Bühnenprogramm mit der Show- und Coverband „Atomic Playboys“ aus Hamburg. Gegen Abend gibt es wieder ein formidables Feuerwerk über der Weser.

Für den Samstagabend konnte mit „Prime Time“ aus Nordenham eine herausragende Partyband verpflichtet werden. „Wir freuen uns, dass sie kommen können“, sagt Rene Mondorf, der die Stadtfest-Organisation federführend von seinem Vater Helmut Mondorf übernommen hat. Für die kommenden fünf Jahre ist auch die Organisation gesichert: Darauf habe man sich mit der Stadtverwaltung verständigt. „Brake ist ein gutes Stadtfest“, sagt der Oldenburger Schausteller und begründet so das weitere Engagement.

Am Sonntag beginnt das Stadtfest um 11 Uhr – auch mit einem Flohmarkt an der Kaje, bei dem Kinder ihre ausrangierten Sachen anbieten können. Jedoch sind laut Rene Mondorf nur Wolldecken, aber keine Tische als Verkaufsfläche erlaubt. Beim Flohmarkt an der Heukaje jedoch, der parallel stattfindet, können Erwachsene ihre Artikel auch an Ständen feilbieten (Anmeldung unter Telefon 0175/5931774). Und wie bereits im Vorjahr finden Hafenrundfahrten mit der MS Guntsiet statt. Premiere feiert ein Rodeo-Reiten.