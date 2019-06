Brake Brake feiert: Um 17 Uhr eröffnete Bürgermeister Michael Kurz am Freitag das Braker Stadtfest und läutete unter Mitwirkung des Musikzugs Burgdorf Ovelgönne bei herrlichem Wetter die drei tollen Tage ein. Bis Sonntag, 16 Juni, werden der Postplatz und die Kaje wieder gefüllt mit Musik, Attraktionen und vielen unterschiedlichen Verkaufsständen.

Es gibt ein abwechslungsreiches Programm. Beim großen Jahrmarkt auf dem Postplatz dreht sich der „Break Dancer“. Ebenfalls dabei sind ein Autoscooter und der Astroliner. Dabei handelt es sich um einen Simulator in Raketenform. Für die Kinder gibt es wie in jedem Jahr das beliebte Märchenkarussell und das Fahrgeschäft „Rallye 2000“.

An diesem Samstag beginnt das Stadtfest bereits um 13 Uhr mit dem Jahrmarkt. Außerdem findet an der Heukaje der Braker Autosommer statt. Von 14 bis 22 Uhr wird an der Kaje ein Bullriding Contest geboten. Wer hält sich am längsten auf dem wilden Elektro-Bullen? Die ersten drei Plätze gewinnen einen Präsentkorb. Der Erlös geht in diesem Jahr an den Tiersuchdienst Wesermarsch. Die Puppenbühne Heyder-Hoffmann, ein traditionelles Puppentheater für Kinder und Erwachsene, ­ spielt um 14 und um 16 Uhr.

Musik auf der Bühne gibt es ab 18 Uhr: Dann steigt das erste Konzert der DSDS-Sänger Lukas Kepser und Nick Ferretti beim Braker Stadtfest. Das Konzert ist für alle Besucher des Stadtfestes gratis. Und um 21 Uhr bringen die „Wild Boys“ dann die Besucher an der Kaje in Party-Stimmung.

Am Sonntag beginnt um 11 Uhr ein „Flohmaxx“-Flohmarkt. Ab 13 Uhr hat dann auch der Jahrmarkt wieder geöffnet. Für die Kinder steht ab 13 Uhr an der Kaje das Piratenschiff „Black Pearl“ – eine große Hüpfburg mit Rutsche. Außerdem kann sich der Nachwuchs am Schminkstand in Katzen, Mäuse, Löwen oder was sie sich sonst gerade wünschen verzaubern lassen. Um 14 und um 17 Uhr treten die „Happy German Backpipers“ auf der Bühne an der Kaje auf. Um 15.30 Uhr wollen sie für Stimmung auch auf dem Postplatz sorgen.