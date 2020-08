Straßenkunst: Graffitis prägen das Stadtbild

Brake Ob an Mauern, Bushaltestellen oder Stromkästen: Farbschmierereien gibt es in Brake an mehreren Stellen. Aber auch kreative und schöne Wandmalerei, wie im Puttjengang, sind im Stadtbild zu finden.

„Graffiti und Schmierereien sind zwei Paar Schuhe“, sagt die 46-jährige Sandra Adams-Korz. Die Künstlerin hat ihr Atelier „Konfetti“ in diesem Jahr von Brake nach Elsfleth verlegt. Im Jahr 2019 hat sie gemeinsam mit Schulkindern und Künstlern die kahlen Wände im Puttjengang umgestaltet.

Hai, Quallen, Schildkröte, Eisbär, Pinguin und Co. gehörten zu den Motiven. Aber auch ein Strandmotiv und die Skyline von Brake zieren heute die Wände. Adams-Korz hofft auf eine Fortsetzung der Kunstaktion „Eine Wand ist im Puttjengang noch offen“, kündigt die Künstlerin schon einmal an. Positiv sieht sie, dass bisher noch alle Motive in vollem Glanz erscheinen. Keine Schmierereien, keine Abnutzung.

Abgrenzung zu Sprayern

Für sie gibt es eine klare Abgrenzung zwischen Sprayern und Künstlern. „Die meisten Sprayer im Alter von 12 bis 15 Jahren malen einfache Schriftzüge auf Wände. Im Streetart-Bereich hingegen machen jungen Menschen begeistert Kunst“, sagt Adams-Korz.

Des Weiteren lobt sie die Gemeinschaftsaktion. Beim Lemwerderaner Farbflut-Festival seien zum Beispiel bis zu 200 Menschen gekommen. Und Stand heute ist noch nichts beschmiert worden. Darüber hinaus erzählt die Künstlerin, wie viel Arbeit überhaupt hinter einem großen Projekt steht. „Die Organisation, der Einkauf und die ganze Arbeit auf den Social-Media-Kanälen wird häufig unterschätzt“, sagt Adams-Korz.

Aktuell kein Problem

„Graffiti-Schmierereien halten sich in letzter Zeit in Grenzen“, berichtet Bürgermeister Michael Kurz. Allerdings treten diese immer wieder in kleineren Bereichen der Stadt auf. „Ich hoffe, dass es auch so bleibt“, sagt der Bürgermeister. Ideen für zukünftige Projekte gibt es schon: Die Deichmauer von der Braker Kaje bis nach Hammelwarden könnte umgestaltet werden. Der zuständige Deichband sei grundsätzlich mit dabei, sagt er. Allerdings sei die Oberfläche der Mauer aktuell noch ein Problem. „Dazu brauchen wir Ideen, Planungen und Geld“, sagt Michael Kurz.

Wie es in Zukunft mit den Graffitis, der Wandmalerei und den Schmierereien in Brake weitergeht, bleibt offen. Mauern dafür gibt es in der Kreisstadt sicherlich genug.