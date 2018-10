Brake 357 Einzelexemplare zählte man am Donnerstagmittag in der Telefonzelle. Später werden es noch 30 mehr werden. Und überhaupt – das Innenleben des umfunktionierten Glaskastens verändert sich schnell. Was findet sich in der alten Telefonzelle die vor vier Jahren zu einem öffentlichen Bücherschrank umfunktioniert wurde?

Jede Menge Romane. Quer durch die literarische Vergangenheit. Auch Liebesromanklassiker „Vom Winde verweht“ hat es in den Bücherschrank in Brake geschafft. Die populäre Geschichte zwischen Scarlett O’Hara und Rhett Butler spielt im Jahre 1860 in den Südstaaten Amerikas. Das Buch von Margret Mitchell entstand um 1936. Die Ausgabe in Brake ist von 1995. Und wer die durch hat, kann sich gleich die Fortsetzung schnappen. 1991 schrieb die amerikanische Schriftstellerin Alexandra Ripley „Scarlett“ und erzählt damit allen, wie es weitergeht auf der Baumwollplantage. “Scarlett“ schaffte es sogar auf Platz eins der Spiegelbestsellerliste im Oktober 1991.

Neben Romanen gibt es Ratgeber, wie zum Beispiel über Kindererziehung, längst vergangene Diättrends oder Angeltipps. Ob der Reiseführer nach Mali auf englisch aus dem Jahre 2007 noch aktuell ist, ist zu bezweifeln.

Alte ausrangierte Werke aus Grundschulen, noch mit dem Schulstempel versehen, sowie Arzt-Romane in Groschenformat mit vergangenen Stilikonen wie Sophia Loren auf dem Cover finden sich auch.

In eine andere Richtung geht „Das Beste aus Käse“– Rezepte aus dem Oldenburger Land von Leserinnen und Lesern der Nordwest-Zeitung. Oder auch „Mettwurst ist kein Smoothie“, ein Buch dass alle Besonderheiten beleuchtet, die Landeier feststellen, wenn sie in die Großstadt umziehen. Aufhänger für den Titel ist für Autor Markus Barth: „Obst-Matsch heißt jetzt Smoothie. Mettwurst dagegen nicht.“ Das Buch ist von 2013 und damit noch eines der jüngeren hier im Bücherschrank.

In Sachen Fantasie-Literatur findet man „Marion Zimmer Bradleys „Die Priesterin von Avalon“, angereiht an „Die Nornenkönigin“ von Tad Williams oder auch Diana Gabaldons romantische High-land-Saga.

Kinder können sich auf Astrid Lindgren-Werk „Meisterdetektiv Blomquist“ freuen. Die Ausgabe im Bücherschrank ist von 1987 und optisch schon etwas ramponiert. Doch die Geschichte des mutigen Kalle Blomquist bleibt ja dieselbe.

Mängelexemplare sind hier zu finden, genauso wie Bücher ohne Einband, die aber noch lesbar sind. Ganz alte Bücher ziert zum Teil nur ein schönes Bild, um zu erfahren , wie der Titel lautet, muss man das Buch aufschlagen. Ästhetisch besonders schön gemacht ist so zum Beispiel der Einband von „Das wunderbarliche Vogelnest“, in einer Ausgabe aus 1972. Im 17. Jahrhundert entstand das Werk von Autor Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen.

Besuch bringt Neues

„Den alten Duden doch nicht!“, sagt eine Frau zu einem älteren Mann, der gerade ein Buch in der Zelle platzieren will. „Wieso nicht, vielleicht sammelt jemand sowas“, sagt dieser und stellt den Duden der deutschen Rechtschreibung aus dem Jahr 1954 ins Regal. Was haben die beiden noch dabei? „Viiiele Bücher über Ostpreußen“, verrät die Brakerin. Vorher waren sie auf dem Dachboden verstaut, jetzt werden sie ausgemistet. Warum sie so viele Bücher über Ostpreußen haben? „Das war schön damals, das hat uns dieser scheiß Hitler kaputt gemacht“, sagt die Frau.

Und... „Alte Bücher von Schmeil, das waren früher Unterrichtsbücher“, sagt der Mann, der eigentlich aus Delmenhorst kommt. „Pflanzenkunde“, „Tierleben“, „der Mensch“ – alle von Schmeil.

Eigentlich fehlt nur ein kleiner Hocker, um an die hintersten oberen Bücher zu gelangen. Ansonsten ist die Telefonzelle perfekt. Klar, es ist kein fünf Sterne-Hotel und es hat auch immer nur eine Person darin Platz, aber es ist ruhig, trocken und sauber.

Das ist vor allem den Mitarbeitern des Schifffahrtsmuseums zu verdanken. „Wir schauen da regelmäßig nach dem Rechten“, sagt Leiterin des Museums Christine Keitsch.

Anfangs hatte sie sorgen, dass der Bücherschrank, der in Kooperation mit dem Brake-Verein 2015 aufgestellt wurde (die NWZ berichtete) nicht gut angenommen werde. Dass dieser eventuell einfach nur als großer Mülleimer verkomme, doch diese Bedenken vergingen schnell, denn schnell war der Schrank mit Büchern und Leben gefüllt: „Da ist eigentlich immer einer drinnen, wenn ich daran vorbei gehe“, sagt die Leiterin.

„Von Umberto Eco über preisgekrönte Krimis hab ich da auch schon einiges rausgefischt“, sagt Ulrich Thul. Der freie Mitarbeiter beim Museum war dabei, als die Telefonzelle aufgestellt wurde. Eine hohe Fluktuation sehen beide im Bücherschrank. „Ich habe schon Menschen ganz alte Schinken bringen sehen, die waren am nächsten Tag wieder weg“, weiß Keitsch.