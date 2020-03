Akteure auf und neben der Bühne – 14 Vorstellungen geplant

Das Ensemble: Rainer Büsing ist in der Rolle des Landarbeiters Hannes zu sehen, Tino Roccor spielt den Jungen (Bernie). In den weiteren Rollen sind zu sehen Birgit Harms als Bäuerin Lina, Detlef Gerdes (Wirt und Bürgermeister), Anke Bode (Kellnerin Elli), Christine Ulrich (Gast Helga), Anne Schröder (Gast Ruth), Holger Wedeken (Gendarm Georg), Dieter Meyerdierks (Tourist Dieter) sowie Alexandra Arnold (Dieters Frau Elfriede). Dieter Meyerdierks ist auch noch in die Rolle eines Wärters geschlüpft.

Weiter wirken mit: Manuela Schöler (Regie-Assistenz), Bettina Kreikebohm (Soufflage), Elke Wedeken (Maske), Jessica Eilers/Mathilde Scholz (Kostüme), Helga Struck (Requisite), Thorben Siewert (Technik), Bärbel Menkens, Volker Reinhardt, Bernd Looschen und Peter May (Bühnenbild/Bühnenbau).

Regie führt Philip Lüsebrink erstmals bei der Niederdeutschen Bühne Brake. Das Stück hat Felix Mitterer geschrieben, die niederdeutsche Fassung stammt von Heide Tietjen.

14 Aufführungstermine gibt es insgesamt: Nach der Premiere am Freitag, 13. März, die um 19 Uhr beginnt, gibt es noch Vorstellungen am Sonntag, 15. März (15.30 Uhr), am Dienstag, Donnerstag und Freitag, 17., 19. und 20. März (jeweils ab 20 Uhr), am Sonntag, 22. März (15.30 Uhr), am Dienstag, Donnerstag und Samstag (24., 26. und 28. März (jeweils um 20 Uhr), am Sonntag, 29. März (15.30 Uhr), sowie am Mittwoch, Donnerstag und Freitag, 1., 2. und 3. April (jeweils um 20 Uhr) und am Sonntag, 5. April, um 15.30 Uhr.

Aufgeführt wird der Dreiakter „Afschoben“ (Kein Platz für Idioten) im Berufsbildungszentrum (BBZ) an der Gerd-Köster-Straße 4 in Brake.

Eintrittskarten gibt es in Brake bei Tabak Wege (Telefon 04401/7076680) an der Bahnhofstraße 19, in den Buchhandlungen Gollenstede, Breite Straße 8 (Telefon 04401/704257), und im Braker Famila-Center (Telefon 04401/920283) sowie in Elsfleth im Reisebüro Wege (Telefon 04404/2790), Steinstraße 3, außerdem online unter

www.ndb-brake.de