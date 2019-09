Brake Es ist rund. Die Augen sind geschlossen. Ein breites Grinsen zieht sich über das gesamte Gesicht: Das ist das Logo, das sich die Evangelische Jugend Wesermarsch für ihre Themenwoche „zuFRIEDEN“ gegeben hat. In dieser Themenwoche, die noch bis Samstag in der Stadtkirche stattfindet, werden folgende Fragestellungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet:

• zuFRIEDEN: Krieg, Flucht, Verfolgung … was braucht es, um in Frieden zu leben?

• zuRECHT: 100 Jahre Menschenrechte … und was machen wir daraus?

• zuTUN: Was ist zu tun für wachsenden Frieden? Was habe ich dazu zu tun?

• zuKUNFT: Utopien – in welcher Welt möchte ich leben?

Damit die Themen für die Besucher greifbar werden, wurde der Kirchenraum komplett umgestaltet. Die langen Kirchenbänke sind fachmännisch abgebaut worden. Dadurch ist ein ungewöhnlicher Ausstellungsraum entstanden. Vor dem Chorraum steht eine kleine Bühne, an den Seiten und im vorderen Bereich sind zahlreiche Mitmachstationen und das Café Weltladen aufgebaut worden.

Diesen Umbau hat der Bischof der evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg, Thomas Adomeit, in seinem Grußworten positiv hervorgehoben: „Die Kirche ist in einer Phase der Veränderung und besser geht immer“.

Es sei nicht selbstverständlich, sagte Adomeit vor rund 120 Gästen bei der Eröffnung der Themenwoche am Sonntag, „dass wir seit nunmehr 75 Jahren in Frieden in Deutschland leben“. Frieden könne nur dann dauerhaft erreicht werden, wenn jeder seinen Teil dazu beitrage. Zu einer ähnlichen Einschätzung kam auch Reiner Gollenstede (WGB), der als stellvertretender Bürgermeister die Grüße von Stadt und Rat überbrachte.

Nach den Grußworten führte der ökumenische Jugendchor Brake unter Leitung von Gebhard von Hirschhausen das Musical „Wir zeigen Gesicht!“ auf. Bei dem Stück handelt es sich um eine Anpassung des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter. Die Kinder und Jugendlichen erhielten viel Applaus.

An den Mitmachstationen können beispielsweise Friedenssymbole erstellt oder reale Fluchtgeschichten über Kopfhörer gehört werden. Beliebt waren auch die zahlreichen Hängematten, die zum Verweilen einluden.

Aus Draht sind schemenhafte Skulpturen errichtet worden, die durchaus eine Kriegs- oder Fluchtszene darstellen können. Sie irritieren und regen zum Nachdenken an. Die Irritation ist bewusst gewollt, wie Ulrich Bohlken (Regionaljugendreferent) sagte. „Das Leid der Welt im Angesicht der eigenen Bequemlichkeit“ sei der Kerngedanke in diesem Bereich der Ausstellung.

Beendet wurde der Eröffnungstag mit einem Auftritt des Spontantheaters Bumerang. An diesem Dienstag, 17. September, gibt es um 20 Uhr eine Konzertlesung. Bereits um 14 Uhr öffnet das Café Weltladen.

