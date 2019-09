Brake Mit einem aktuellen Programm zum Thema Klimawandel ist das Jugendensemble der Sosolya Undugu Dance Academy (Sosolya) aus Uganda in der Themenwoche „zuFRIEDEN“ zu Gast.

An diesem Donnerstag, 19. September, wird Sosolya in der Stadtkirche das Theaterstück „Die Geschichte von Zakayo“ mit musikalischen und tänzerischen Elementen präsentieren. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Sosolya hat in der tänzerisch-artistischen Performance die Klimaproblematik des Hamburger Schulprojekts creACTiv für Klimagerechtigkeit aufgegriffen. In ihrer Bühnenshow erzählen sie über das Leben des weltweit ältesten Schimpansen Zakayo, der aufgrund der rapide voranschreitenden Zerstörung des Regenwaldes in einen Zoo gebracht wird und dort in Gefangenschaft leben muss.

Sosolya Undugu Dance Academy wurde von einer Gruppe junger, talentierter Künstler in der ugandischen Hauptstadt Kampala gegründet. Das Kinder- und Jugendzentrum in einem der Slums fördert Waisen beziehungsweise Halbwaisen und sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche.

Sosolya ist für sie ein Zuhause wo sie von professionellen Künstlern in traditioneller afrikanischer Musik, Tanz und Theaterperformance unterrichtet werden. In den Darbietungen greift Sosolya gesellschaftliche Probleme auf und ruft angesichts menschenunwürdiger und naturzerstörender Entwicklungen zum Umdenken und gemeinsamen verantwortlichen Handeln auf.

